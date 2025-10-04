दो करोड़ की फिरौती मांगने वाले बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

एसटीएफ सोनीपत और सीआइए गोहाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों निजामपुर के कपिल और दीपक को गिरफ्तार किया। दोनों के पैरों में गोली लगी है। कपिल ने व्यापारी नीटू के अपहरण और दो करोड़ की फिरौती की साजिश रची थी। पुलिस ने सिकंदरपुर माजरा के पास नाकेबंदी के दौरान उन्हें पकड़ा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। एसटीएफ सोनीपत और सीआइए गोहाना की पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैरों में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश गांव निजामपुर के कपिल और दीपक हैं। कपिल ने गोहाना के व्यापारी का अपहरण करके दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगने की साजिश रची थी। बदमाशों को बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाया गया। गोहाना के व्यापारी नीटू ने जींद रोड पर गांव बुटाना से पहले फैक्ट्री लगा रखी है। वे 16 सितंबर को कार में फैक्ट्री जा रहे थे। जब वे फैक्ट्री के नजदीक पहुंचे थे तो दो गाड़ियों में आए बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था।

बदमाश व्यापारी को खेतों में कमरे में लेकर गए थे और दो करोड़ की फिरौती मांगी थी। बाद में 50 लाख रुपये में देने को कहा। व्यापारी की गाड़ी से एक लाख रुपये निकालकर उसे छोड़ दिया था। इसी वारदात में अब पुलिस मुठभेड़ के बाद गांव निजामपुर के दीपक व कपिल को काबू किया गया।