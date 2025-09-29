Language
    Sonipat News: रोहतक के ट्रक ड्राइवर से गोहाना में लूट, एक आरोपित किया काबू

    By Nand kishor Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:02 AM (IST)

    गोहाना में रोहतक के प्रमोद से तीन युवकों ने करीब 10 हजार रुपये लूट लिए। प्रमोद ट्रक चलाता है और तकनीकी खराबी के कारण गोहाना में रुका था। उसने दो-तीन लोगों की मदद से एक युवक को पकड़ लिया जबकि दो भाग गए। पकड़े गए युवक ने अपने साथियों के नाम बताए जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

    ट्रक ड्राइवर से लूट मामले में गिरफ्तार आरोपित की सांकेतिक तस्वीर।

     जागरण संवाददाता, गोहाना। रोहतक में गांव नांदल के प्रमोद उर्फ भोलू से गोहाना में तीन युवकों ने लगभग 10 हजार रुपये लूट लिए। वह ट्रक चलाता है और तकनीकी कमी आने पर गोहाना में रुका था। ट्रक चालक ने दो-तीन लोगों की सहायता से एक युवक को काबू कर लिा और दो अन्य भाग गए। यह वारदात रविवार देर रात को हुई।

    प्रमोद रविवार को ट्रक में चावल भरकर दिल्ली से पेहवा जा रहा था। दोपहर को वह गोहाना पहुंचा तो ट्रक में तकनीकी कमी आ गई। उसने मालिक दीपक व नवीन को सूचना दी तो दोनों गोहाना आए। मालिक ट्रक को मरम्मत के लिए पानीपत रोड स्थित ट्रक यूनियन के पास खड़ा करवाकर वापस चले गए। रात लगभग 10 बजे शौच करके खेत से सड़क की तरफ आ रहा था।

    उसी समय गोहाना की तरफ से बाइक पर तीन युवक आए। युवकों ने बाइक रोकी और उसे पकड़ लिया। युवकों ने उसके पजामे की जेब से जबरन 9-10 हजार रुपये निकाल लिए और दो युवक भागकर बाइक पर बैठ गए और गोहाना की तरफ चल पड़े। करीब 50 मीटर दूर जाकर बाइक रोकी और तीसरे साथी को बुलाने लगे। उसने भी शोर मचाते हुए उसका पीछा शुरू कर दिया।

    थोड़ी दूरी पर उसने एक युवक को पकड़ लिया और वहां दो-तीन अन्य लोग भी पहुंच गए। युवक ने अपनी पहचान हिसार मे गांव पूठी सैमाण के महेंद्र के रूप में बताई और हाल में गोहाना में गुढ़ा रोड के नजदीक रहता है। उसने अपने साथियों के की पहचान गांव कटवाल के प्रवीन व देवीपुरा के बंटी के रूप में बताई जो भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची ।