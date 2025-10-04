Haryana News: गोहाना में बनेगा 50 बेड का आईसीयू वार्ड, मरीजों को नहीं करना पड़ेगा रेफर

गोहाना के भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का नया आईसीयू बनेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इसका शिलान्यास किया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बनने वाले इस आईसीयू के लिए केंद्र सरकार ने 22.53 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। आईसीयू बनने के बाद अति गंभीर मरीजों को रेफर करने की समस्या खत्म हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, गोहाना। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज में 50 बेड का गहन चिकित्सा खंड (आइसीयू) बनेगा। आइसीयू दो साल में तैयार होगा, जिसके बाद यहां से अति गंभीर मरीजों को रेफर नहीं करना पड़ेगा। शुक्रवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसका शिलान्यास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत नया आइसीयू तैयार कराया जाएगा। मेडिकल कालेज के परिसर में विश्रामगृह के निकट अलग से नया भवन तैयार होगा। भवन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 22.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कार्यक्रम में मेडिकल कालेज के निदेशक डा. जेएस दुरेजा, चिकित्सा अधीक्षक डा. एपीएस बत्रा, डा. श्रवण कौर, भाजपा के गोहाना जिला के अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, जिला महामंत्री महेंद्र चिड़ाना, जितेंद्र शर्मा, मंडल अध्यक्ष जस्सी खुराना, सुरत सिंह रहे।