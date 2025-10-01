Language
    प्रेम विवाह का दर्द: गन्नौर में कोर्ट मैरिज के बाद दूसरी शादी, खर्चे से मना किया तो लाठी-डंडों से पिटाई

    By Ashish Mudgil Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:28 AM (IST)

    गन्नौर में एक प्रेम विवाह करने वाले युवक पर उसकी पत्नी के परिवार ने हमला किया। आरोप है कि परिवार ने बिना तलाक दूसरी शादी करा दी और युवक पर खर्चे का दबाव डाला। विरोध करने पर उस पर लाठी-डंडों से हमला किया गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विरोध किया तो युवक पर किया जानलेवा हमला

    संवाद सहयोगी, जागरण. गन्नौर। प्रेम विवाह कर चुके एक युवक की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं, जब उसकी पत्नी के परिवारवालों ने बिना तलाक दूसरी जगह शादी करा दी। इसके बावजूद उस पर खर्चे का दबाव डालने लगे। विरोध करने पर युवक पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

    जानकारी के अनुसार, समालखा के पट्टी कल्याणा गांव निवासी कुनाल ने थाना गन्नौर में शिकायत दी है कि उसने करीब एक साल पहले पड़ोसी गांव की युवती से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के नौ माह बाद पत्नी उन्हें बिना बताए मायके चली गई और उस पर खर्चे का केस कर दिया।

    आरोप है कि जुलाई 2025 में युवती के परिवार वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी कर दी। जब उसे इस शादी का पता चला तो उसने खर्चा देने का विरोध किया। आरोप है लड़की के पिता ने फोन पर खर्चे के रुपये देने की धमकी दी।

    युवक ने बताया कि 24 सितंबर को जब वह बाइक से गन्नौर से अपने गांव लौट रहा था तो बादशाही रोड पर मेरिनो केबल कंपनी के पास दो बाइकों पर आए चार–पांच युवकों ने उसे घेर लिया और डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान पत्नी का पिता और चाचा भी मौजूद थे, जो हमलावरों को उकसा रहे थे।

    शोर सुनकर भीड़ जुटी तो सभी आरोपित धमकी देकर भाग गए। घायल युवक को पहले समालखा अस्पताल और फिर खानपुर मेडिकल रेफर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर सात चोटें पाई गई हैं। पुलिस ने शिकायत पर लड़की के आरोपित पिता, चाचा समेत अन्य हमलावरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

