Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्नौर को मिलेगा नया बस स्टैंड, तीन दशक पुराना ढांचा ध्वस्त; MLA देवेंद्र कादियान के प्रयासों से बनेगा नया परिसर

    By Ashish Mudgil Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:39 AM (IST)

    गन्नौर का 36 साल पुराना बस अड्डा अब नए रूप में दिखेगा। विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया परिसर बनेगा जिसमें वातानुकूलित प्रतीक्षालय स्वच्छ पेयजल और महिलाओं के लिए अलग वेटिंग हॉल जैसी सुविधाएं होंगी। 2026 तक शुरू होने वाली बागवानी मंडी के लिए भी यह बस अड्डा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    गन्नौर को मिलेगा नया बस स्टैंड, तीन दशक पुराना ढांचा हुआ ध्वस्त

    संवाद सहयोगी, गन्नौर। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार रहा गन्नौर का रोडवेज बस अड्डा अब नए रूप में नजर आएगा। करीब 36 साल पुराना और जर्जर हो चुका बस स्टैंड का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय विधायक देवेंद्र कादियान के प्रयासों से अब इस जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया परिसर तैयार करने की योजना अंतिम चरण में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए विधायक कादियान ने बताया कि तत्कालीन परिवहन मंत्री स्व. वेद सिंह मलिक के कार्यकाल में बना यह अड्डा बनाया गया था। उस समय गन्नौर की आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन आज यात्रियों की संख्या, बसों की फ्रीक्वेंसी और सुविधाओं की मांग कई गुना बढ़ चुकी है। कादियान ने बताया कि अब नई योजना के तहत बस अड्डे में एक साथ कई बसें खड़ी हो सकेंगी।

    परिसर में दो मुख्य द्वार होंगे, जिससे यातायात का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। बस स्टैंड में यात्रियों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय, शुद्ध पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय,रेस्टोरेंट , महिलाओं के लिए अलग से वेटिंग हॉल और ड्राइवरों के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जाएगी।

    पहली मंजिल पर रोडवेज प्रशासन के लिए कार्यालय बनाए जाएंगे। वहीं, जीटी रोड पर सर्विस लेन से सटी भूमि पर दुकान बनाकर उन्हें किराए पर देने की योजना है, जिससे विभाग को आय का नया स्त्रोत मिलेगा।

    विधायक कादियान ने यह भी बताया कि गन्नौर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी 2026 तक शुरू हो जाएगी। ऐसे में नया बस अड्डा इस मंडी के लिए अहम भूमिका निभाएगा। यहां से लंबी दूरी की अंतरराज्यीय बसों का संचालन भी किया जाएगा।

    ड्राइंग मिलते ही मुख्यालय भेजेंगे प्रस्तावः एसडीओ

    पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ अनिल चहल ने बताया क करीब 2.04 एकड़ में बस स्टैंड का नया डिजाइन तैयार किया जा रहा है। ड्राइंग बनते ही फाइल को अप्रवूल के लिए मुख्यालय भेजा जाएगा। विधायक के सक्रिय सहयोग से यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।