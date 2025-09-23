फोन हैक कर ठगी करने वाले छह साइबर ठग गिरफ्तार, लोगों को ऐसे बनाते थे शिकार

सोनीपत पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने वाशिंग मशीन ठीक करने के बहाने एक लिंक भेजकर एक व्यक्ति के खाते से 2.98 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने आरोपियों से नकदी मोबाइल और चेक बुक बरामद की है। साइबर अपराध से बचने के लिए व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने और अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में साइबर थाना पुलिस ने फोन हैक कर 2.98 लाख रुपये ठगने के छह साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने वाशिंग मशीन ठीक करने के बहाने से लिंक भेज कर मोबाइल को हैक किया था।

पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर एक लाख रुपये उनके खातों और नौ हजार 700 रुपये, 16 मोबाइल व 31 चेक बुक बरामद की है। आरोपित मनप्रीत पंजाब के बठिंडा, हरप्रीत फाजिल्का, मंदीप उर्फ मोंटी गुरदास और अक्षय हिमाचल के हमीरपुर, विलाश राजस्थान के श्रीगंगानगर और दीपक बिहार के छपरा का रहने वाला है।

गांव नाहरा के रहने वाले विरेंद्र ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी वाशिंग मशीन खराब हो गई थी। जिसके चलते उन्होंने 20 अगस्त को इंटरनेट पर कंपनी के सर्विस सेंटर के नंबर को सर्च कर फोन काल की थी। इसी दौरान उनके वॉट्सएप पर एक एप्लीकेशन का लिंक आया। जिसे खोल कर विवरण करने के लिए कहा गया। जब उसने विवरण भरा तो यूपीआइ से पांच रुपये ट्रांसफर मांगे गए। जिसके बाद उसने विवरण नहीं भरा और एप्लीकेशन बंद कर दी।

वहीं, बैंक से जानकारी ली तो पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। अब साइबर थाना पुलिस ने छानबीन कर पंजाब से छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जागरण सुझाव : बचाव के लिए इन बातों का रखें ध्यान किसी के कहने पर थर्ड पार्टी एप डाउनलोड ना करें

अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, कोई ओटीपी मांगे तो न दें

किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से और किसी के पर कोई भी एप इंस्टाल न करें

इंटरनेट मीडिया पर अपनी निजी जानकारियां शेयर न करें

गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर जैसे भरोसेमंद प्लेटफार्म से ही एप डाउनलोड करें