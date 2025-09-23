Language
    भूपेंद्र मलिक और सुरेंद्र मलिक इनेलो में शामिल, पहले बंद कमरे में हुई थी चर्चा

    By Paramjeet Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:56 PM (IST)

    इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने गोहाना में भूपेंद्र मलिक और सुरेंद्र मलिक को इनेलो में शामिल किया। चौटाला ने गांव माहरा और गोहाना में कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इनेलो का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है इनेलो ही असली विपक्ष है।

    चौटाला ने भूपेंद्र मलिक व सुरेंद्र मलिक को इनेलो में शामिल कराया।

    जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सोमवार शाम को गोहाना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र मलिक और जजपा के बरोदा हलका के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला पार्षद सुरेंद्र मलिक को इनेलो में शामिल कराया।

    चौटाला पहले गांव माहरा पहुंचे और वहां पर सुरेंद्र मलिक को पार्टी में शामिल कराया। उसके बाद गोहाना में जींद रोड स्थित भूपेंद्र मलिक के निवास पर पहुंचे। चौटाला ने मलिक के साथ पहले बंद कमरे में चर्चा की और उसके बाद उन्हें व उनके साथियों को इनेलो में शामिल कराया।

    चौटाला ने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी की लहर चली हुई है और इनेलो का कुनबा बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसे और कहां कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस नहीं इनेलो विपक्ष की भूमिका निभा रही है।

    इसके बाद चौटाला पार्टी के नेता डा. कुलबीर सिंह सांगवन के यहां गए। इस मौके पर कुनाल गहलावत, अतुल मलिक, अमन चहल, ओमप्रकाश गोयल रहे।