सोनीपत में सामने आया दबंगई का मामला, पंचायती रास्ते पर किया कब्जा और अब कसेगा शिकंजा
सोनीपत के गोहाना में पंचायती रास्ते पर ग्रामीणों द्वारा फिर से कब्जा करने पर मामला दर्ज हुआ है। पहले विभाग ने कब्जा हटाया था। इसके अतिरिक्त गोहाना क्षेत्र से दो बाइकें चोरी हो गई हैं जिसमें एक खेत से और दूसरी अस्पताल की पार्किंग से गायब हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत के गोहाना में गांव कासंडी में पंचायती रास्ते पर दो ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा कुछ माह पहले रास्ते से अवैध कब्जा हटाया गया था। गोहाना खंड के बीडीपीओ की शिकायत पर सदर थाना में दो ग्रामीणों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।
बीडीपीओ डा. परमजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि एसडीएम न्यायालय के आदेश पर 23 मई को गांव कासंडी में अवैध कब्जा हटाया गया था। तब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ जितेंद्र खोखर द्वारा पुलिस के साथ अवैध कब्जा हटवाकर रास्ता खाली करवा दिया गया था।
बताया कि अब दोबारा से गांव के हरविंद्र व योगेंद्र ने दोबारा काश्त करके रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
गोहाना क्षेत्र में अलग-अलग जगह से दो बाइकें चोरी कर ली। गांव रूखी के सत्यनारायण ने बरोदा थाना की पुलिस को बताया कि वह खेती करता है। वह दो अक्टूबर को बाइक लेकर खेत में गया था। वह सड़क के पास रास्ते में बाइक खड़ी करके खेत में चला गया। कुछ समय बाद वापस आया तो बाइक नहीं मिली।
वहीं, दूसरे मामले में गांव खानपुर खुर्द के विकास ने शहर थाना गोहाना की पुलिस को बताया कि वह तीन अक्टूबर को गांव से बाइक लेकर ड्यूटी के लिए नागरिक अस्पताल आया था। वह बाइक को पार्किंग में खड़ी करके अस्पताल में चला गया। ड्यूटी करके बाहर आया तो बाइक नहीं मिली। दोनों ने अपने स्तर पर बाइक की तलाश की लेकिन सुराग न लगने पर पुलिस को शिकायत दी।
