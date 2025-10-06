सोनीपत में सामने आया दबंगई का मामला, पंचायती रास्ते पर किया कब्जा और अब कसेगा शिकंजा

सोनीपत के गोहाना में पंचायती रास्ते पर ग्रामीणों द्वारा फिर से कब्जा करने पर मामला दर्ज हुआ है। पहले विभाग ने कब्जा हटाया था। इसके अतिरिक्त गोहाना क्षेत्र से दो बाइकें चोरी हो गई हैं जिसमें एक खेत से और दूसरी अस्पताल की पार्किंग से गायब हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत के गोहाना में गांव कासंडी में पंचायती रास्ते पर दो ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया। पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा कुछ माह पहले रास्ते से अवैध कब्जा हटाया गया था। गोहाना खंड के बीडीपीओ की शिकायत पर सदर थाना में दो ग्रामीणों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।

बीडीपीओ डा. परमजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि एसडीएम न्यायालय के आदेश पर 23 मई को गांव कासंडी में अवैध कब्जा हटाया गया था। तब ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ जितेंद्र खोखर द्वारा पुलिस के साथ अवैध कब्जा हटवाकर रास्ता खाली करवा दिया गया था।