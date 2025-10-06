Language
    Sonipat News: वाहनों के लिए आज खोला जाएगा गजराज मार्ग, दुकानदारों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Paramjeet Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    नगर परिषद गोहाना ने गजराज मार्ग पर गड्ढे भरवाकर बिटुमिनस की परत बिछवाई है जिससे वाहन चालकों और दुकानदारों को राहत मिलेगी। इस मार्ग पर वर्षा जल निकासी के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई है। मानसून में जलभराव से सड़कें खराब हो गई थीं जिसके चलते यह कदम उठाया गया। जल्द ही शहर के अन्य मार्गों की भी मरम्मत की जाएगी।

    गजराज मार्ग पर बिछाई गई बिटुमिनस की लेयर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। नगर परिषद ने शहर के सबसे प्रमुख मार्गों में एक गजराज मार्ग पर गड्ढे भरवाकर रविवार को बिटुमिनस की लेयर बिछवा दी। इस मार्ग को सोमवार को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

    अब इस मार्ग पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे और धूल भी नहीं उड़ेगी। इससे वाहन चालकों के साथ दुकानदारों को भी राहत मिलेगी। इस मार्ग पर वर्षा के पानी की निकासी के लिए पाइप लाइन भी बिछाई गई है। इस कार्य पर लगभग 44 लाख रुपये खर्च हुए।

    शहर में रोहतक रोड से महम रोड के बीच में गजराज संपर्क मार्ग है। गजराज मार्ग से ही दूसरे शहरों की तरफ से आने वाले भारी वाहनों का आवागमन होता है। पहले इस मार्ग पर वर्षा के पानी की निकासी के लिए न तो नालों की उचित व्यवस्था थी और न ही पाइप लाइन बिछाई गई थी।

    वर्षा होने के बाद एक से दो दिन तक पानी भरा रहता था। इससे यह मार्ग पूरी तरह से टूट गया था। छह-सात माह पहले नगर परिषद ने इस मार्ग पर वर्षा के पानी की निकासी के लिए पाइप लाइन बिछाने और मार्ग का सुधार कराने का काम शुरू कराया था।

    एजेंसी ने पाइप लाइन बिछाने के बाद लगभग पांच माह पहले काम बंद कर दिया था। मानसून के मौसम में काम नहीं हो सका। इससे वाहन चालक परेशान होते रहे। धूल उड़ने से दुकानदार भी परेशानी झेल रहे थे।

    मौसम साफ होने के बाद नगर परिषद ने काम शुरू कराया। इसके लिए शनिवार से इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी थी। एजेंसी ने गड्ढों को भरवाकर रविवार को बिटुमिनस की लेयर बिछाकर काम पूरा कराया। सोमवार के इस मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा।

    नप दूसरे मार्गों की भी कराएगी मरम्मत

    मानसून के दौरान बार-बार वर्षा में जलभराव होने से सड़कों पर बिछाई गई मास्टिक लेयर कई जगह उखड़ गई। इसके अलावा कुछ प्रमुख रास्ते भी ऊबड़-खाबड़ हो गए थे। गजराज मार्ग के अलावा नगर परिषद (नप) जल्द शहर मेें दूसरे मार्गों की भी मरम्मत कराएगी।

    गजराज मार्ग का काम पूरा करवा दिया है। वर्षा में बार-बार जलभराव के चलते कुछ दूसरे मार्ग भी खराब हो गए। जल्द दूसरे मार्गों की भी मरम्मत कराई जाएगी।

    रजनी विरमानी, अध्यक्ष, नगर परिषद गोहाना