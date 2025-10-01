नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों का कब्जा, भारी हंगामे के बीच डेढ़ घंटे तक फ्री निकले वाहन; मचा हड़कंप

सोनीपत के भिगान टोल प्लाजा पर ट्रक चालकों ने ओवरलोड शुल्क को लेकर हंगामा किया और टोल जाम कर दिया। चालकों का आरोप था कि उनसे जबरन अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद करीब 1 घंटा 35 मिनट बाद जाम खोला गया लेकिन इस दौरान 300 से अधिक ट्रक बिना शुल्क चुकाए निकल गए। टोल प्रबंधन ने ट्रक चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

संवाद सहयोगी, गन्नौर। नेशनल हाईवे-44 पर स्थित भिगान टोल प्लाजा पर सोमवार देर रात ट्रक चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद भारी हंगामा हो गया। ट्रक चालकों का आरोप था कि उनसे जबरन ओवरलोडिंग के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। एक ट्रक चालक ने बताया कि उसके वाहन में केवल 10 टन सामान था, लेकिन उसे ओवरलोड बताकर शुल्क लिया गया।

इसी बात से नाराज होकर रात करीब तीन बजे ट्रक चालकों ने दिल्ली से पानीपत और पानीपत से दिल्ली दोनों ओर की लेन पर जाम लगा दिया। ट्रक चालकों की भीड़ देखकर टोल कर्मचारी बूथ छोड़कर भाग निकले। करीब 1 घंटा 35 मिनट तक चले इस जाम के दौरान हाईवे पर अफरातफरी मच गई।

इस दौरान 300 से अधिक ट्रक और अन्य वाहन बिना शुल्क चुकाए निकल गए, जिससे टोल प्रबंधन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। सूचना मिलने पर डायल-112 और मुरथल थाना पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और हालात काबू में किए। पुलिस अधिकारियों ने ट्रक चालकों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका।

नियमानुसार लिया जा रहा था शुल्क टोल प्रबंधन का कहना है कि प्रत्येक टोल बूथ पर वजन करने के कांटे लगे हुए हैं। जिस ट्रक को रोका गया उसका वजन कांटे में 10 टन से अधिक निकला था। चालक को नियम अनुसार अतिरिक्त शुल्क देने के लिए कहा गया।

साथ ही यह विकल्प भी दिया गया कि यदि वह चाहे तो अपने वाहन का वजन कांटे पर दोबारा करवा सकता है और यदि वजन 10 टन से कम निकला तो शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद चालक ने ट्रक को कांटे पर ले जाने की बजाय टोल के बीच खड़ा कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते अन्य ट्रक चालक भी वहां रुक गए और सामूहिक रूप से जाम लगा दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही स्थिति सामान्य हो पाई।

टोल प्रबंधन ने दी शिकायत टोल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में संबंधित ट्रक चालक के खिलाफ मुरथल थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि चालक ने वाहन का वजन अधिक होने के बावजूद झूठे आरोप लगाकर टोल पर जाम लगाया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।