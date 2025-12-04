जिसने बेटी खोई वही बनी हत्यारिन पूनम के बेटे का सहारा, विधि की मां राखी अब साइको किलर पूनम के बेटे पिला रही दूध
विधि की माँ राखी, जिसने अपनी बेटी को खोया, अब हत्यारिन पूनम के बेटे का सहारा बन गई है। राखी अब पूनम के बेटे को दूध पिला रही है। यह घटना मानवता और करुण ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। चार बच्चों की हत्या में दो चेहरे सामने आए हैं। हत्यारोपित पूनम का चेहरा जहां इंसानियत को तार-तार करता है। वहीं, दूसरा चेहरा है मृत बच्ची विधि की मां राखी का, जिसने अपनी बच्ची की हत्या की आरोपित पूनम के मासूम बेटे को अपना लिया। इतना ही नहीं पूनम के जेल जाने के बाद उसके बेटे शुभम को अपना दूध पिला रही है।
परिवार में उसे कोई संभालने वाला नहीं
बेटी विधि को खोने के गम में दबी राखी का दिल पूनम के करीब दो साल के बेटे शुभम को देख कर पसीज गया। परिवार में उसे कोई संभालने वाला नहीं। ऐसे में उसने रिश्ते में देवरानी पूनम के बच्चे को मां की ममता की छांव दी। राखी को पता है कि पूनम ने उसकी छह साल की मासूम बेटी विधि की हत्या की।
इसके बावजूद बिना भेदभाव के राखी ने न सिर्फ पूनम के बेटे को सीने से लगाया बल्कि वह उसे अपना दूध भी पिला रही है। वहीं, विधि के पिता संदीप, दादा पाल सिंह, दादी ओमी और परिवार के बाकी सदस्यों का कहना है कि पूनम का बेटा मासूम है। वह उनके परिवार का अंश है, उसको पालना उनकी जिम्मेदारी है।
पूनम के पति को भी पढ़ाया था संदीप के परिवार ने
पाल सिंह हरियाणा पुलिस में तैनात थे। संदीप की मां और नवीन की मां आपस में बहनें हैं। दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई। संदीप के पिता पाल सिंह और नवीन के पिता आत्माराम दोनों भाई हैं। पाल सिंह शहर में आकर रहने लगे थे। पाल सिंह भतीजे नवीन को भी अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बचपन में अपने साथ ही ले आए। विधि की दादी ओमी रिश्ते में उसकी मौसी लगती है। ऐसे में नवरीन के प्रति भी उनका अपने बेटे जैसा ही लगाव था। अब जब पूनम ने विधि की हत्या कर दी तो भी उनका नवीन व उसके बेटे शुभम से लगाव कम नहीं हुआ। नवीन के बेटे को विधि की मां अपनी दूध पिला रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।