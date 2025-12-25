Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री विपुल गोयल बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर टिप्पणी करना ठीक नहीं

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:34 PM (IST)

    सुशासन दिवस पर सोनीपत पहुंचे राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर टिप्पणी करना ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजस्व मंत्री विपुल गोयल। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में मुरथल अड्डा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सुशासन दिवस पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विपुल गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद अरावली पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है। चर्चा से भाग जाती है। वहीं, नगर निगम के चुनाव पर कहा कि तय समय पर तीन जिलों में चुनाव होंगे।

     