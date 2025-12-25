मंत्री विपुल गोयल बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर टिप्पणी करना ठीक नहीं
सुशासन दिवस पर सोनीपत पहुंचे राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर टिप्पणी करना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में मुरथल अड्डा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सुशासन दिवस पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विपुल गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद अरावली पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को भ्रमित करती है। चर्चा से भाग जाती है। वहीं, नगर निगम के चुनाव पर कहा कि तय समय पर तीन जिलों में चुनाव होंगे।
