मंत्री विपुल गोयल बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर टिप्पणी करना ठीक नहीं

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत में मुरथल अड्डा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सुशासन दिवस पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल पहुंचे। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विपुल गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद अरावली पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है।