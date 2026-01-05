मुरथल फ्लाईओवर पर माता सुदीक्षा महाराज की गाड़ी को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, दिल्ली से पानीपत आ रही थीं 

संवाद सहयोगी, राई। मुरथल फ्लाईओवर पर एक जनवरी की रात को संत निरंकारी मिशन की आध्यात्मिक प्रमुख माता सुदीक्षा महाराज की गाड़ी में काले रंग की स्कॉर्पियो एन से जानबूझकर टक्कर मारने का मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया, जबकि मुरथल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में गाड़ी साफ तौर से टक्कर मारती दिख रही है। पुलिस ने गाड़ी किसकी है पता लगा लिया है।

मुरथल फ्लाईओवर पर हुई घटना कर्नल हरविंद्र सिंह गुलेरिया (सेवानिवृत्त) ने बताया कि वह संत निरंकारी मंडल में मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं। एक जनवरी की रात करीब 9:45 बजे माता सुदीक्षा महाराज के साथ दिल्ली से भक्ति निवास समालखा, पानीपत की ओर रवाना हुए थे। जब उनका काफिला रात करीब 10:13 बजे मुरथल फ्लाईओवर से पानीपत की ओर उतर रहा था, तभी पीछे से आई एक काले रंग की स्कॉर्पियो-एन गाड़ी ने माता सुदीक्षा की गाड़ी को बाईं ओर से टक्कर मार दी।