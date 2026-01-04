Language
    सोनीपत: इंजीनियर ट्रांसफर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ठप, CCTV-कम्युनिटी सेंटर से वाटर प्लांट तक देरी

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:20 PM (IST)

    कुंडली नगर परिषद में म्युनिसिपल इंजीनियर बृजेश हुड्डा के तबादले से कई विकास कार्य रुक गए हैं। CCTV इंस्टॉलेशन, सामुदायिक केंद्र निर्माण, तालाब सौंदर्य ...और पढ़ें

    कुंडली नगर परिषद में म्युनिसिपल इंजीनियर बृजेश हुड्डा के तबादले से कई विकास कार्य रुक गए हैं।

    जागरण संवाददाता, राई। कुंडली नगर परिषद के म्युनिसिपल इंजीनियर बृजेश हुड्डा के ट्रांसफर से इलाके के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं। CCTV इंस्टॉलेशन, कम्युनिटी सेंटर निर्माण, तालाबों का सौंदर्यीकरण और सीवेज पाइपलाइन बिछाने जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुक गए हैं। बहुप्रतीक्षित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट भी कानूनी और सामाजिक उलझनों में फंस गया है।

    यह ध्यान देने वाली बात है कि कुंडली नगर परिषद इलाके के 15 वार्डों में रहने वाली ज़्यादातर आबादी साफ पीने के पानी से वंचित है। कुंडली में फैले प्लान्ड और अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कारण इलाके का ग्राउंडवाटर ज़हरीला हो गया है। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण बढ़ती आबादी अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी दबाव डाल रही है। साथ ही, कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ज़्यादा जटिल होती जा रही है।

    पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक हाइड्रो-सबट्रैक्शन वेल लगाने का प्रोजेक्ट भी विवादों में घिरा हुआ है। राज्य में अपनी तरह का यह पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दहिसरा गांव में स्थापित किया जाना था, लेकिन किसी कारण से अब इसे भैरा-बांकीपुर गांव में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। भैरा-बांकीपुर गांव के निवासी इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का विरोध करने पर अड़े हुए हैं।

    तालाब सौंदर्यीकरण के काम में रुकावट

    नगरपालिका क्षेत्र में, जो पहले से ही बेसिक नागरिक सुविधाओं की कमी का सामना कर रहा है, कई प्रोजेक्ट जिन्हें समय पर पूरा करने की ज़रूरत है, अब देरी का सामना कर रहे हैं। म्युनिसिपल इंजीनियर बृजेश हुड्डा के ट्रांसफर से कई फाइलें और प्रस्ताव रुक गए हैं। गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे इस इलाके से दूषित पानी निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाने की योजना प्रभावित होने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट में से एक है। इसके अलावा, तालाबों के सौंदर्यीकरण पर चल रहा काम भी बाधित हुआ है।

    वार्ड 12 में दो मंजिला कम्युनिटी सेंटर की फाइल इस ट्रांसफर के कारण रोक दी गई है। इसके अलावा, उपयोगी CCTV इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट में भी और देरी होने की संभावना है। प्रशासन समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाए
    कुंडली नगर क्षेत्र के पार्षद नरेश खत्री, निरंजन मास्टर, प्रदीप और प्रवीण खत्री ने कहा कि पूरे इलाके में कई समस्याएं हैं। उन्होंने प्रशासन से इन मुद्दों को हल करने और किसी भी बाधा को दूर करने के लिए तुरंत और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया।