दादा कुशल सिंह दहिया के नाम पर होगा सड़क का नामकरण, माता घोघड़ी देवी स्मृति स्थल का भी जल्द निर्माण!
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने दादा कुशल सिंह दहिया के नाम पर सड़क का नामकरण करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने माता घोघड़ी देवी की स्मृति ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, सोनीपत। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने के लिए दादा कुशल सिंह दहिया के नाम पर सड़क का नामकरण किया जाना चाहिए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह इस परियोजना के साथ पूरी प्रतिबद्धता से जुड़े रहेंगे और इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
साथ ही डॉ. शर्मा ने माता घोघड़ी देवी की स्मृति को स्थायी रूप देने के उद्देश्य से प्रदेश में एक विशेष स्मृति स्थल बनाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि यह स्थल लगभग 2000 गज क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां माता घोघड़ी देवी के योगदान और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।
सहकारिता मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने यह भी दोहराया कि इस स्मृति स्थल के निर्माण में भी वह पूरी तरह से जुड़े रहेंगे और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की महान विभूतियों के सम्मान में उठाए जाने वाले ऐसे कदम सामाजिक चेतना को मजबूत करने के साथ-साथ हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं।
