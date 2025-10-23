हरियाणा में 'लाडो लक्ष्मी योजना' से 2100 रुपए मासिक 'उपहार', सोनीपत की 44,533 महिलाओं को मिलेगा धन

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यालय द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार योजना के लिए जिले की 44533 महिलाएं पात्र हैं, जिनका पंजीकरण करने के लिए सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाएं जो इन महिलाओं का पंजीकरण करवाने में उनकी मदद करेंगे।