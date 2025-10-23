हरियाणा में 'लाडो लक्ष्मी योजना' से 2100 रुपए मासिक 'उपहार', सोनीपत की 44,533 महिलाओं को मिलेगा धन
हरियाणा सरकार की 'लाडो लक्ष्मी योजना' के तहत सोनीपत की 44,533 महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए शुरू की गई है। सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। पात्र महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि मुख्यालय द्वारा प्राप्त डाटा के अनुसार योजना के लिए जिले की 44533 महिलाएं पात्र हैं, जिनका पंजीकरण करने के लिए सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाएं जो इन महिलाओं का पंजीकरण करवाने में उनकी मदद करेंगे।
एडीसी लक्षित सरीन ने बताया कि पात्र महिलाओं का आह्वान किया कि वे जल्द इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके।
इन शर्तों का करना होगा पालन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए।
- परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
- तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्किल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ न ले रही हो वह ही दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर
एडीसी ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला, लड़की को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
