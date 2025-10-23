सोनीपत के पिपली में पूर्व सरपंच के प्लॉट में चली गोलियां, हमले में तीन घायल
सोनीपत के पिपली गांव में पूर्व सरपंच के प्लॉट पर हमला हुआ, जिसमें गोलियां चलने से तीन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमले का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है।
संवाद सहयोगी, जागरण.खरखौदा। पिपली गांव में पूर्व सरपंच रामनिवास के घेर में पहुंचे हथियारबंद लोगों ने हमला करते हुए न केवल गोलीबारी की बल्कि लाठी-डंडों से वहां पर मौजूद लोगों को घायल कर दिया। हमले में पिपली का नवीन गोली लगने से घायल हुआ है जबकि उसके भाई सोनू को भी चोट आई हैं।
वहीं इसी दौरान गांव का ही भगत सिंह भी घायल है। जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। बृहस्पतिवार को खरखौदा के पिपली गांव में बाहरी छोर पर स्थित पूर्व सरपंच रामनिवास के घेर में कुछ हमलावर पहुंचे, जोकि एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी दिखाई दे रहे हैं।
हथियार व लाठी-डंडों के साथ पहुंचे हमलावरों ने रामनिवास के घर में पहुंचकर वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान हमलावरों ने घर में से भाग रहे लोगों पर न केवल गोलियां चलाई बल्कि लाठी-डंडों से भी उन्हें पीटा। घटना के बा गांव में भी अफरा-तफरी मच गई।
भागकर बचाई जान
गोलियों की आवाज सुनकर लोगों इधर-उधर दौड़ने लगे, जो लोग गली में थे, उन्होंने भी भागकर अपनी जान बचाई। जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावर कौन थे और हमला क्यों किया गया, इसे लेकर पुलिस घायलों के बयान ले रही है, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।
हमले में पिपली का ही नवीन गोली लगने से घायल है, जबकि उसका भाई सोनू व एक अन्य युवक भगत सिंह भी हमले में घायल है। सूचना पाकर खरखौदा पुलिस सहित सीआइए व क्राइम यूनिट की टीमें भी मौके पर पहुंची वहीं एफएसएल की टीम द्वारा भी मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं, पुलिस को दी जाने वाली शिकायत के आधार पर केस दर्ज होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।