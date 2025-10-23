सोनीपत के पिपली में पूर्व सरपंच के प्लॉट में चली गोलियां, हमले में तीन घायल

वहीं इसी दौरान गांव का ही भगत सिंह भी घायल है। जिन्हें इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। बृहस्पतिवार को खरखौदा के पिपली गांव में बाहरी छोर पर स्थित पूर्व सरपंच रामनिवास के घेर में कुछ हमलावर पहुंचे, जोकि एक मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में भी दिखाई दे रहे हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण.खरखौदा। पिपली गांव में पूर्व सरपंच रामनिवास के घेर में पहुंचे हथियारबंद लोगों ने हमला करते हुए न केवल गोलीबारी की बल्कि लाठी-डंडों से वहां पर मौजूद लोगों को घायल कर दिया। हमले में पिपली का नवीन गोली लगने से घायल हुआ है जबकि उसके भाई सोनू को भी चोट आई हैं।

हथियार व लाठी-डंडों के साथ पहुंचे हमलावरों ने रामनिवास के घर में पहुंचकर वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान हमलावरों ने घर में से भाग रहे लोगों पर न केवल गोलियां चलाई बल्कि लाठी-डंडों से भी उन्हें पीटा। घटना के बा गांव में भी अफरा-तफरी मच गई।

भागकर बचाई जान गोलियों की आवाज सुनकर लोगों इधर-उधर दौड़ने लगे, जो लोग गली में थे, उन्होंने भी भागकर अपनी जान बचाई। जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमलावर कौन थे और हमला क्यों किया गया, इसे लेकर पुलिस घायलों के बयान ले रही है, जिनका इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है।