हरियाणा में सोनीपत से होगी सुशासन 2.0 की शुरुआत, मुख्यमंत्री नायब सैनी 15 दिसंबर को करेंगे शुभारंभ

जागरण संवाददाता, सोनीपत। हरियाणा में सुशासन को नई गति और दिशा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 दिसंबर को सोनीपत में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम (सीएमजीजीए) 2.0 का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना है, ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंच सके।

उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सीएमजीजीए 2.0 के तहत इस बार 27 सुशासन सहयोगी चयनित किए गए हैं, जो हरियाणा के सभी जिलों में तैनात होकर प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करेंगे। ये सहयोगी नीतियों के क्रियान्वयन, योजनाओं की निगरानी, फील्ड स्तर की समस्याओं की पहचान और उनके समाधान में अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री के डीपीएस यशपाल यादव, आइएएस को प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।

इस वर्ष सीएमजीजीए 2.0 कार्यक्रम में ग्लोबल विलेज फाउंडेशन और ऋषिहुड विश्वविद्यालय पार्टनर संस्थाओं के रूप में सहयोग करेंगे। उपायुक्त ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में वर्ष 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसने सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए।

अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को और अधिक व्यापक और प्रभावी रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना, नवाचार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना और नागरिकों की भागीदारी के साथ बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित करना है।