गोहाना: सोनीपत रोड को मिलेगा नया लुक, दिव्य नगर योजना के तहत डिवाइडर सौंदर्यीकरण शुरू
गोहाना के मेन सोनीपत रोड को दिव्य नगर योजना के तहत नया रूप मिलेगा। नई सब्जी मंडी से भगवान परशुराम चौक तक डिवाइडर का सौंदर्यीकरण होगा, जिसमें डेकोरेटिव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोहाना। शहर के मेन सोनीपत रोड को जल्द ही नया और आकर्षक लुक मिलेगा। नई सब्जी मंडी से भगवान परशुराम चौक तक के डिवाइडर को नया रूप दिया जाएगा। नगर परिषद यह काम दिव्य नगर योजना (Divya Nagar Yojana) के तहत करेगी, जिसमें सड़क के बीच में बने डिवाइडर का सौंदर्यीकरण, डेकोरेटिव लाइटें लगाना और पेड़ लगाना शामिल है। काम पूरा होने पर नगर परिषद की सीमा पर संत कबीर का भव्य गेट बनाया जाएगा।
नगर परिषद ने डिवाइडर पर पहले से लगी पुरानी ग्रिल को हटाकर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। ग्रिल हटाने के बाद, एक मजबूत और सुंदर नया कंक्रीट डिवाइडर बनाया जाएगा। डिवाइडर पर डेकोरेटिव लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे स्ट्रीट लाइटिंग बेहतर होगी और सुरक्षित ट्रैफिक सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, हरियाली बढ़ाने, इलाके की सुंदरता और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के पौधे लगाए जाएंगे।
सोनीपत रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है, जहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में, नया डिवाइडर न केवल इलाके के आकर्षक रूप को बढ़ाएगा बल्कि ट्रैफिक को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। नगर परिषद इस रोड के किनारे अपनी सीमा पर एक संत कबीर गेट भी बनाएगी।
संत कबीर गेट बनने से इलाके की सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होगी। यह गेट शहर में आने वाले विज़िटर्स के लिए एक अलग लैंडमार्क बनेगा। यह गेट मुख्यमंत्री नायब सिंह की घोषणा के बाद बनाया गया था। परिषद ने पहले सोनीपत रोड के किनारे ड्रेनेज ड्रेन को बंद करके पाइपलाइन बिछाई थी।
डिवाइन सिटी प्लान में दो प्रोजेक्ट शामिल
नगर परिषद ने सोनीपत और रोहतक रोड को शहर के दिव्य सिटी प्लान में शामिल किया है। दोनों सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। रोहतक रोड पर डिवाइडर बनाया गया है, साथ ही लाइटिंग और पेड़ लगाए गए हैं। अब सोनीपत रोड पर काम शुरू हो गया है।
- सोनीपत रोड पर सुंदर बनाने के काम और गेट बनाने पर ₹3.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- रोहतक रोड पर काम पर ₹2.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे और गेट बनाया जाएगा।
सोनीपत रोड पर सुंदर बनाने का काम शुरू हो गया है। छह महीने के अंदर काम पूरा करने का टारगेट है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पक्का करें कि एजेंसी क्वालिटी बनाए रखते हुए ड्राइंग का पालन करे।
-रजनी विरमानी, प्रेसिडेंट, नगर परिषद, गोहाना
