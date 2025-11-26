Language
    बास्केट बॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत से हरियाणा में शोक, ओलंपिक संघ ने तीन दिन तक खेल उत्सव पर लगाई रोक

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:40 AM (IST)

    हरियाणा में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत से शोक की लहर है। ओलंपिक संघ ने तीन दिनों तक खेल उत्सव पर रोक लगा दी है। खेल जगत और सोशल मीडिया में खिलाड़ी की मौत के कारणों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग हरियाणा में खेल प्रतिभाओं के साथ हो रहे व्यवहार पर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

    राष्ट्रीय स्तर के युवा बास्केट बॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी (फाइल फोटो) एवं हादसे का दृश्य (वीडियो ग्रैब)।

    डिजिटल डेस्क, सोनीपत। राष्ट्रीय स्तर के युवा बास्केट बॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की असमय मौत से प्रदेश में शोक की लहर छा गई है। युवा खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देते हुए ओलंपिक संघ ने निर्णय लिया है कि हरियाणा में अगले तीन तक दिन किसी भी प्रकार का खेल उत्सव का आयोजन न किया जाएगा। हार्दिक राठी रोहतक के गांव लखन माजरा के रहने वाले थे।

    दरअसल, यह घटना उस समय हुई जब हार्दिक बास्केट बॉल खेल रहे थे और बास्केट बॉल का पोल (खंभा) अचानक उनके ऊपर गिर गया। सीसीटीवी फुटेज में यह दर्दनाक हादसा कैद हो गया। इस घटना के बाद खेल जगत और उनके परिवार में शोक की लहर है। हादसे के वक्त वहां मौजूद अन्य खिलाड़ियों ने पोल को हटाकर हार्दिक को राहत पहुंचाने की कोशिश भी की थी।

    इसी क्रम में अब ओलंपिक संघ ने प्रदेश में तीन दिन तक किसी भी प्रकार के खेल उत्सव का आयोजन न करने का एलान किया है। वहीं, खेल जगत सहित सोशल मीडिया में यह भी सवाल उठा रहा है कि एक युवा खिलाड़ी की इस तरह से मौत का जिम्मेदार कौन है? यूजर्स इस विषय पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। सभी हरियाणा में खेल प्रतिभाओं के साथ हो रहे लचर कार्यशैली पूर्ण व्यवहार पर इसका दोष मढ़ रहे हैं। 

