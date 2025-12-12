हरियाणा के 35 अफसर और कर्मचारियों के पास 'मिस्टर इंडिया' जैसी शक्ति! हाजिर होने के बावजूद मिले 'गायब'

जागरण संवाददाता, गोहाना। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को सिंचाई विभाग के गोहाना कार्यालय में छापा मारा। यहां अधिकारियों-कर्मियों की समय पर ड्यूटी पर न आने की शिकायतें मिल रही थीं।

जांच के दौरान यहां दो शाखाओं में एसडीओ समेत 33 अधिकारी-कर्मी ड्यूटी से नदारद मिले। छापे की सूचना मिलने पर कई अधिकारी कार्यालय पहुंचे लेकिन तब तक उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा चुकी थी।

सिंचाई विभाग के गोहाना कार्यालय में जल सेवा मंडल और कंस्ट्रक्शन शाखा में करनाल से सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। निरीक्षक बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमें दोनों कार्यालयों में सुबह नौ बजे पहुंचीं।

दोनों शाखाओं के हाजिरी रजिस्टर लिए गए और उसके हिसाब से अधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति देखी गई। टीमों ने सवा नौ बजे के बाद जो अधिकारी व कर्मी आए उनका रिकार्ड तैयार करना शुरू किया।

दोपहर ढाई बजे तक तफ्तीश की। जल सेवा मंडल में की शाखा में 39 में से 20 अधिकारी-कर्मी नदारद मिले। कंस्ट्रक्शन शाखा में 33 में से 15 अधिकारी-कर्मी गायब थे। फील्ड में बताए गए कई कर्मचारी से मोबाइल पर लाइव लोकेशन मांगी गई।