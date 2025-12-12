Language
    हरियाणा के 35 अफसर और कर्मचारियों के पास 'मिस्टर इंडिया' जैसी शक्ति! हाजिर होने के बावजूद मिले 'गायब'

    By Paramjeet Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    सीएम फ्लाइंग टीम ने गोहाना के सिंचाई विभाग के कार्यालय पर छापा मारा, जहां 35 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। समय पर ड्यूटी पर न आने की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोहाना। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को सिंचाई विभाग के गोहाना कार्यालय में छापा मारा। यहां अधिकारियों-कर्मियों की समय पर ड्यूटी पर न आने की शिकायतें मिल रही थीं।

    जांच के दौरान यहां दो शाखाओं में एसडीओ समेत 33 अधिकारी-कर्मी ड्यूटी से नदारद मिले। छापे की सूचना मिलने पर कई अधिकारी कार्यालय पहुंचे लेकिन तब तक उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा चुकी थी।

    सिंचाई विभाग के गोहाना कार्यालय में जल सेवा मंडल और कंस्ट्रक्शन शाखा में करनाल से सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। निरीक्षक बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमें दोनों कार्यालयों में सुबह नौ बजे पहुंचीं।

    दोनों शाखाओं के हाजिरी रजिस्टर लिए गए और उसके हिसाब से अधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति देखी गई। टीमों ने सवा नौ बजे के बाद जो अधिकारी व कर्मी आए उनका रिकार्ड तैयार करना शुरू किया।

    दोपहर ढाई बजे तक तफ्तीश की। जल सेवा मंडल में की शाखा में 39 में से 20 अधिकारी-कर्मी नदारद मिले। कंस्ट्रक्शन शाखा में 33 में से 15 अधिकारी-कर्मी गायब थे। फील्ड में बताए गए कई कर्मचारी से मोबाइल पर लाइव लोकेशन मांगी गई।

    लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कई कर्मचारी रोजाना देर से कार्यालय आते हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने सभी उपस्थिति रजिस्टर, ड्यूटी रोस्टर और कार्यालय रिकार्ड की बारीकी से जांच की।

    निरीक्षण के बाद टीम ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर सिंचाई विभाग के मुख्यालय भेज दी है। अब कर्मचारियों पर कार्रवाई मुख्यालय स्तर पर होगी। मुख्यालय देर से आने और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों-कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस मौके पर एसआइ महावीर, एएसआइ राजेश व शमशेर रहे।

