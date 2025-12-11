सोनीपत में अंत्योदय मेला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत, गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प दोहराया

जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर रविवार को आयोजित अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। यह मेला मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत में इस कार्यक्रम की शुरुआत करना गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का संकल्प है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जिसके तहत 166 स्थलों पर मेले आयोजित किए गए थे।

उन्होंने योजना को गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार लाने की एक समग्र पहल बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश की बहनों के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर चुकी है और इसकी दो किस्तें जारी की जा चुकी हैं।