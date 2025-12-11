Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत में अंत्योदय मेला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत, गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प दोहराया

    By NAND KISHOREdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में अंत्योदय मेले में भाग लिया, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित किया गया। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर रविवार को आयोजित अंत्योदय मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। यह मेला मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत में इस कार्यक्रम की शुरुआत करना गर्व की बात है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी मार्गदर्शन में पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का संकल्प है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का पहला चरण वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जिसके तहत 166 स्थलों पर मेले आयोजित किए गए थे।

    उन्होंने योजना को गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार लाने की एक समग्र पहल बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश की बहनों के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर चुकी है और इसकी दो किस्तें जारी की जा चुकी हैं।

    कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आज 509 गरीब परिवारों को मकान आवंटित करने का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के सशक्तिकरण और मजबूती के लिए सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है तथा सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में रातों रात खड़ी करवा देता था अवैध इमारतें! नगर निगम के बिल्डंग इंस्पेक्टर और पैरोकार पर गिरी गाज