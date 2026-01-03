Language
    विवादों के बीच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा को नया झटका, निर्माणाधीन मकान सील

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:24 AM (IST)

    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा का सोनीपत के महलाना रोड स्थित 1100 गज का फार्म हाउस अवैध निर्माण के चलते नगर निगम ने सील कर दिया है। बिना मानचित ...और पढ़ें

    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा का 1100 गज का फार्म हाउस अवैध निर्माण के चलते नगर निगम ने सील कर दिया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। विवादों में घिरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष छिक्कारा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महलाना रोड पर उनके 1100 गज के फॉर्म हाउस में चल रहा अवैध निर्माण अब नगर निगम की कार्रवाई की चपेट में आ गया है।

    बिना मानचित्र स्वीकृति और अन्य औपचारिकताओं के पूरा किए बिना बनाए जा रहे इस निर्माणाधीन मकान को निगम ने सील कर दिया है।

    हर्ष छिक्कारा पहले से ही सुर्खियों में हैं। करीब 15 दिन पहले मानक विहीन दवाओं के प्रचार के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा, उनके विवादित बयानों ने भी कई बार विवाद खड़ा किया है, जिसमें भड़काऊ भाषण देने के आरोप तक शामिल हैं। इन सबके बीच अब अवैध निर्माण का यह नया मामला उनकी परेशानियां बढ़ा रहा है।

    नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद जांच में पाया गया कि फॉर्म हाउस में बड़े पैमाने पर निर्माण बिना अनुमति के हो रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत सीलिंग की कार्रवाई की गई। आगे की जांच जारी है और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है।यह घटना एक बार फिर अवैध निर्माणों पर सख्ती की जरूरत को रेखांकित करती है। 