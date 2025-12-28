गोहाना पश्चिमी बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का संकट, किसानों की असहमति से परियोजना अटकी

परमजीत सिंह, गोहाना। शहर में ट्रैफिक जाम से राहत देने और ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बनाने के मकसद से प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट एक बार फिर अटकता दिख रहा है। बाईपास बनाने के लिए ज़रूरी ज़मीन अधिग्रहण के लिए पर्याप्त किसान आगे नहीं आ रहे हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक, ज़मीन अधिग्रहण के लिए कम से कम 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी है, लेकिन अधिकारियों की काफी कोशिशों के बावजूद यह आंकड़ा हासिल नहीं हो पाया है।

राज्य सरकार ने गोहाना के लोगों की मांगों पर कार्रवाई करते हुए, गोहाना-रोहतक हाईवे पर महरा गांव और शहर के पश्चिमी तरफ स्थित जींद रोड के बीच बाईपास के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। इस बाईपास के लिए लगभग 116 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। शुरुआती सर्वे के दौरान, किसानों ने लगभग 220 एकड़ ज़मीन देने पर सहमति जताई थी, ताकि अलाइनमेंट के हिसाब से जरूरी जमीन चुनी जा सके।

हालांकि, जब फाइनल अलाइनमेंट के तहत ज़मीन को मार्क किया गया, तो कई किसान जिनकी ज़मीन उस इलाके में आ रही थी, वे अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि सहमति का आंकड़ा 70 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि अलाइनमेंट वाले इलाके में कई किसानों की जमीन की जॉइंट ओनरशिप है। ऐसे मामलों में, एक ही जमीन के कुछ किसान अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, जबकि दूसरे नहीं। जॉइंट ओनरशिप की वजह से, अगर सभी सह-मालिक सहमत नहीं होते हैं, तो पूरी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में रुकावट बन जाती है। यही वजह है कि कई जगहों पर सहमति के बावजूद, अधिग्रहण प्रक्रिया अटकी हुई है।

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कई बार किसानों को स्थिति समझाने की कोशिश की है। अधिकारियों ने किसानों को बाईपास के फायदों, मुआवज़े की प्रक्रिया और इलाके के भविष्य के विकास की संभावनाओं के बारे में बताया। इसके बावजूद, कई किसान अलाइनमेंट वाले इलाके में आने वाली ज़मीन देने को तैयार नहीं थे।

कुछ किसान प्रस्तावित मुआवज़े को काफी नहीं मानते हैं, जबकि दूसरे भविष्य में ज़्यादा कीमतों की उम्मीद में अभी अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं। यह प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास के लिए ज़मीन अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बड़ी रुकावट बन गया है।

ट्रैफिक से राहत के लिए बाईपास जरूरी गोहाना नौ शहरों के केंद्र में स्थित है। ये शहर हैं सोनीपत, पानीपत, रोहतक, खरखौदा, गन्नौर, जींद, महम, जुलाना और सफीदों। इन शहरों के बीच चलने वाले ज़्यादातर वाहन गोहाना से होकर गुज़रते हैं। शहर में बड़े वाहनों की वजह से भी भारी ट्रैफिक रहता है, जिससे जाम लग जाता है।

रोहतक-पानीपत हाईवे शहर के पूर्व में है, और इस हाईवे के किनारे एक बाईपास बनाया गया है। पश्चिम में, इस हाईवे पर महरा से जींद रोड तक एक और बाईपास बनाने की योजना है। पश्चिमी बाईपास के बनने से गोहाना का रिंग रोड पूरा हो जाएगा, जिससे शहर के बाहर से आने वाले वाहन शहर के सेंटर से गुज़रे बिना निकल सकेंगे।

सरकार ने 2019 में बाईपास के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी थी। हालांकि, उस समय किसानों द्वारा कलेक्टर रेट से काफी ज़्यादा मुआवज़े की मांग के कारण प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा था। इस बार, अप्रैल 2025 में ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई।