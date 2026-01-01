Language
    डीलरशिप का लालच देकर ठगी, गोहाना में दुकानदार को टॉफी-चिप्स थमाकर 20,000 रुपये ले उड़े ठग

    By Paramjeet Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:50 PM (IST)

    गोहाना में तीन ठगों ने एक किराना दुकानदार महावीर को 20,000 रुपये का चूना लगाया। उन्होंने खुद को एक कंपनी का प्रतिनिधि बताया और डीलरशिप का लालच दिया। ठ ...और पढ़ें

    गोहाना में तीन ठगों ने एक किराना दुकानदार महावीर को 20,000 रुपये का चूना लगाया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोहाना। ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाया और एक किराना दुकानदार को निशाना बनाया। यह घटना महमूदपुर रोड पर एक किराना दुकान पर हुई, जहां सूट पहने तीन ठग आए और खुद को एक जानी-मानी कंपनी का प्रतिनिधि बताया, जिसका हेडक्वार्टर सोनीपत में होने का दावा किया। उन्होंने दुकानदार से लगभग 20,000 रुपये ठग लिए।

    ठगों ने दुकानदार महावीर को यह कहकर झांसा दिया कि उसे अपनी दुकान के एक हिस्से में उनकी कंपनी के प्रोडक्ट रखने होंगे, और बदले में उसे डीलरशिप दी जाएगी। उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर 25,000 रुपये मांगे, जिसे बाद में लौटाने का वादा किया। उन्होंने कमीशन का लालच भी दिया, यह कहते हुए कि कंपनी के ग्राहक खुद सामान खरीदने दुकान पर आएंगे। तुरंत फायदा दिखाने के लिए, ठगों ने कहा कि वे 25,000 रुपये का सामान छोड़ रहे हैं, और इसलिए उन्हें 20,000 रुपये कैश में दिए जाएं।

    दुकानदार महावीर ने उन पर भरोसा करके पैसे दे दिए। ठग दुकान में दो बोरे और एक कार्डबोर्ड का डिब्बा छोड़कर अपनी कार में चले गए। जब दुकानदार ने डिब्बा खोला, तो वह हैरान रह गया। लिस्ट के हिसाब से कोई सामान नहीं था। सिर्फ पांच-पांच रुपये की टॉफियां और चिप्स के पैकेट मिले, जिनकी कुल कीमत पांच हजार रुपये से भी कम थी।

    महावीर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की, लेकिन ठगों की कार की नंबर प्लेट नकली पाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।