गोहाना अस्पताल में शुरू हुईं दो पेज की OPD स्लिप, सुरक्षित रहेगा पुरानी बीमारियों का इतिहास
जागरण संवाददाता, गोहाना। सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों के इलाज की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए, OPD पर्चियों को दो पेज का बना दिया गया है। अब तक अस्पताल में एक पेज की OPD पर्चियां दी जाती थीं, लेकिन इससे पुरानी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को दिक्कत होती थी।
एक पेज की पर्ची जल्दी भर जाती थी और आसानी से खो जाती थी, जिससे डॉक्टरों को पिछले इलाज, दी गई दवाइयों और किए गए टेस्ट के बारे में सही जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता था। मरीजों की सुविधा के लिए और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए, दो पेज की OPD पर्चियां शुरू करने का फैसला किया गया है।
सिविल अस्पताल में आने वाले कई मरीज हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी या दूसरी गंभीर और पुरानी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। एक पेज की OPD पर्ची में सिर्फ़ कुछ ही बार के इलाज की दवाइयों और टेस्ट की जानकारी आ पाती थी। कुछ समय बाद पर्ची भर जाती थी और नई पर्ची लेनी पड़ती थी।
अक्सर मरीज अपनी पुरानी पर्चियां खो देते थे। इससे डॉक्टरों को दिक्कत होती थी, क्योंकि उनके पास इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि पहले कौन सी दवाइयां दी गई थीं, कौन से टेस्ट किए गए थे और इलाज का क्रम क्या था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दो पेज की OPD पर्चियां लागू करने का फैसला किया गया है, जिससे मरीज के इलाज का इतिहास लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। इससे इलाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय भी बचेगा। मरीजों को नई OPD पर्ची लेने के लिए बार-बार लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा।
अलग-अलग रंगों की OPD पर्चियां
नई व्यवस्था के तहत, OPD पर्चियां न सिर्फ़ दो पेज की होंगी, बल्कि उन्हें अलग-अलग रंग की पट्टियों के साथ जारी किया जाएगा। हरी पट्टी वाली OPD पर्चियां सीनियर सिटीजन के लिए, गुलाबी पट्टी वाली गर्भवती महिलाओं के लिए और गहरे नीले रंग की पट्टी वाली सामान्य मरीजों के लिए होंगी। इससे डॉक्टरों और स्टाफ के लिए मरीज की कैटेगरी पहचानना आसान होगा और प्राथमिकता के आधार पर इलाज में सुविधा होगी।
रोजाना लगभग 450 OPD
सिविल अस्पताल में रोजाना औसतन लगभग 450 OPD होती हैं। सामान्य OPD सेवाओं के अलावा, अस्पताल आंखों की देखभाल, दांतों की देखभाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह की सुविधा भी देता है। अस्पताल में हर महीने लगभग 140 डिलीवरी होती हैं।
जिला मुख्यालय से दो पेज की OPD पर्ची जारी की गई है। अब उन्होंने जांच के लिए आने वाले मरीजों के लिए इस पर्ची का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे डॉक्टरों के लिए मरीज़ की पिछली मेडिकल हिस्ट्री देखना आसान हो जाएगा, जिससे ज़्यादा सटीक और असरदार इलाज हो पाएगा। इससे दवाओं का बेवजह दोहराव रुकेगा और मरीज़ की हालत समझने में लगने वाला समय भी कम होगा।
-डॉ. दिनेश छिल्लर, SMO, सिविल हॉस्पिटल गोहाना
