गन्नौर से सोनीपत जाने वाली बस का स्टॉप बदला, अब मॉडल संस्कृति स्कूल के पास रुकेगी

संवाद सहयोगी, गन्नौर। गन्नौर से सोनीपत जाने वाले यात्रियों के लिए हरियाणा रोडवेज बस का स्टैंड अब बदल दिया गया है। पहले बस रेलवे स्टेशन के पास से चलती थी, लेकिन अब वहां लगातार जाम और अवैध पार्किंग की समस्या के कारण बस स्टैंड को नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है।

अब हरियाणा रोडवेज की बस सुबह 8 बजे तो रेलवे स्टेशन के पास से ही चलेगी, लेकिन उसके बाद के सभी चक्कर सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे माडल संस्कृति स्कूल के पास बने स्टैंड से लगेंगे। यात्रियों को अब उसी स्थान से बस में सवार होना होगा।

वहीं, सोनीपत बस अड्डे से गन्नौर के लिए बसें सुबह 9 बजकर 15 मिनट, 11 बजकर 15 मिनट, दोपहर 1 बजकर 15 मिनट और 3 बज कर 30 मिनट पर चलेंगी। इसके बाद यात्रियों को जीटी रोड से गुजरने वाली बस या ट्रेन का सहारा लेना पडे़गा।