    गन्नौर से सोनीपत जाने वाली बस का स्टॉप बदला, अब मॉडल संस्कृति स्कूल के पास रुकेगी

    By Ashish Mudgil Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    गन्नौर से सोनीपत जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस का स्टॉप बदल दिया गया है। अब यह बस पुराने बस स्टैंड की बजाय मॉडल संस्कृति स्कूल के पास रुकेगी। इस बदलाव से यात्रियों को सुविधा होगी, खासकर स्कूल जाने वाले छात्रों को। अब उन्हें बस पकड़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

    हरियाणा रोडवेज की बस की फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी,  गन्नौर। गन्नौर से सोनीपत जाने वाले यात्रियों के लिए हरियाणा रोडवेज बस का स्टैंड अब बदल दिया गया है। पहले बस रेलवे स्टेशन के पास से चलती थी, लेकिन अब वहां लगातार जाम और अवैध पार्किंग की समस्या के कारण बस स्टैंड को नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है।

    अब हरियाणा रोडवेज की बस सुबह 8 बजे तो रेलवे स्टेशन के पास से ही चलेगी, लेकिन उसके बाद के सभी चक्कर सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे माडल संस्कृति स्कूल के पास बने स्टैंड से लगेंगे। यात्रियों को अब उसी स्थान से बस में सवार होना होगा।

    वहीं, सोनीपत बस अड्डे से गन्नौर के लिए बसें सुबह 9 बजकर 15 मिनट, 11 बजकर 15 मिनट, दोपहर 1 बजकर 15 मिनट और 3 बज कर 30 मिनट पर चलेंगी। इसके बाद यात्रियों को जीटी रोड से गुजरने वाली बस या ट्रेन का सहारा लेना पडे़गा।

    गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लंबे समय से अवैध पार्किंग और जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे बसों को निकलने में काफी परेशानी होती थी।

    अब मॉडल संस्कृति स्कूल के पास बस स्टैंड बनने से यात्रियों को साफ-सुथरे और सुरक्षित माहौल में सवारी करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि, शुरुआती दिनों में कुछ यात्रियों को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इस बदलाव से यातायात व्यवस्था में सुधार और समय की बचत होगी।

