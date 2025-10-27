निरंकारी संत समागम में रोडवेज से मांगी 250 बसें, 150 बसें 31 अक्टूबर को होंगी रवाना

जागरण संवाददाता, सोनीपत। भोड़वाल माजरी में 31 अक्टूबर से दो नवम्बर तक आयोजित होने वाले निरंकारी संत समागम के लिए प्रशासन और रोडवेज विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समागम में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रोडवेज विभाग से 250 बसें मांगी गई हैं, जिनमें से 150 बसें 31 अक्टूबर को रवाना की जाएंगी, जबकि शेष बसें एक नवम्बर को भेजी जाएंगी। रोडवेज की तरफ से बसों को तैयार किया जा रहा है और रोडवेज कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जा रही है।



समागम कार्यक्रम में देशभर से दूर-दराज के राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इन श्रद्धालुओं को कार्यक्रम स्थल लाने और उनकों घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी रोडवेज विभाग को सौंपी गई है। रोडवेज ने समागम को लेकर विभाग ने विस्तृत योजना तैयार की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली खेप में 110 बसें भेजी जाएंगी, जबकि बाकी बसें एक नवंबर को विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी। बसें मुख्य रूप से सोनीपत और गोहाना बस अड्डों से रवाना की जाएंगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था बाधित न हो। समागम स्थल तक आने-जाने वाले प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है।

बसों को किया जा रहा दुरुस्त रोडवेज अधिकारियों ने बस स्टैंडों, चालकों और परिचालकों का चयन कर उनकी ड्यूटी तय कर दी है। प्रत्येक बस के लिए मेंटेनेंस जांच और ईंधन आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली गई है। समागम के दौरान रोडवेज के नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी रखी जाएगी, ताकि बस संचालन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।