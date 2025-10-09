गन्नौर में ब्रेजा कार से आए चोर, आधी रात में पिंजरे का दरवाजा तोड़ चुरा ले गए चार बकरियां
गन्नौर में आधी रात को ब्रेजा कार में सवार चोरों ने एक पिंजरे का दरवाजा तोड़कर चार बकरियां चुरा लीं। यह घटना तब हुई जब चोर ब्रेजा कार में आए और बकरियों के पिंजरे को निशाना बनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, गन्नौर। रोशनपुर गांव में देर रात चोरों ने घर के बाहर बने पिंजरे से चार बकरियां चोरी कर ली। पशुपालक ने इसकी शिकायत थाना बड़ी में दी। शिकायत में गांव बेगा के नदीम ने बताया कि वह फिलहाल रोशनपुर गांव में रहता है।
उसने रात में अपनी 11 बकरियों को पिंजरे में बंद किया था। करीब साढ़े तीन बजे अचानक ताले टूटने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी में दो व्यक्ति बकरियां डाल रहे थे।
शोर मचाने से पहले ही चोर चार बकरियां लेकर फरार हो गए। नदीम ने खुद तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में उन्होंने थाना बडी में शिकायत दी।
पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि आरोपितों की पहचान की जा सके।
यह भी पढ़ें- अरविंद केजरीवाल चौथी बार सोनीपत कोर्ट से नदारद, यमुना में जहर मिलाने के बयान पर चल रहा मुकदमा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।