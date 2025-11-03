सोनीपत में पार्षद के ससुर की गोली मारकर हत्या, ताबड़तोड़ फायरिंग कर नगरपालिका का पूर्व उपाध्यक्ष फरार
गन्नौर में चुनावी रंजिश के चलते नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू ने पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर रामकरण शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। रामकरण एक विवाह समारोह में जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और आरोपी फरार है। यह हमला राजनीतिक तनाव का परिणाम माना जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गन्नौर। शास्त्री नगर में सोमवार रात नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील लंबू ने वार्ड-12 की पार्षद सोनिया शर्मा के ससुर रामकरण शर्मा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी चुनावी यह हमला किया गया।
गोली लगने से रामकरण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सोनीपत के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
रात लगभग साढ़े आठ बजे रामकरण शर्मा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से कार में निकले थे। जब वह सिविल अस्पताल के पास पहुंचे तो सुनील लंबू ने अचानक उनकी गाड़ी पर फायर कर दिए।
गोली सीधे रामकरण के कंधे और सीने के पास लगी, जिससे वह गाड़ी में ही लहूलुहान हो गए। घटना के बाद आरोपी सुनील लंबू मौके से फरार हो गया। गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास के लोग व स्वजन मौके पर पहुंचे और रामकरण को अस्पताल पहुंचाया।
सूचना मिलने पर थाना गन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सुनील लंबू को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रामकरण की इस हमले में मौत हो गई।
राजनीतिक रंजिश को लेकर हुआ हमला
यह हमला राजनीतिक रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पिछले कार्यकाल में सुनील लंबू वार्ड 12 से पार्षद थे और नगरपालिका के उपाध्यक्ष थे। इसी वार्ड से इस बार चुनाव में सोनिया शर्मा ने उनकी पत्नी को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही दोनों पक्षों में राजनीतिक तनाव चल रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।