सोनीपत नगर निगम चुनाव की आहट शुरू, वार्डबंदी का 95 प्रतिशत काम पूरा; इस बार होंगे 22 वार्ड

जागरण संवाददाता, सोनीपत। नगर निगम चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। नगर निगम की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। नगर निगम ने वार्डबंदी का 95 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। तय 260 में से 251 बूथों की वार्डबंदी का काम पूरा हो चुका है। बाकि नौ वार्डों पर काम जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बार नगर निगम वार्डों की संख्या बढ़कर 20 से 22 हो जाएगी। वार्डबंदी के बाद दावे और आपत्तियां मांगी जाएगी, जिसके बाद फाइन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं, चुनाव आयोग जनवरी, 2026 में चुनाव कराने पर काम कर रहा है।

वार्डबंदी के लिए शहरी स्थानीय निकास विभाग ने 18 सितंबर को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, जिसमें से दो सदस्य नगर निगम से और पांच पार्षद शामिल किए गए हैं। समिति में वार्ड के पार्षद हरिप्रकाश सैनी बैकवर्ड वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। जबकि जरनल कैटेगरी से वार्ड-8 के पार्षद पुनीत, वार्ड-15 के पार्षद अतुल जैन, वार्ड-11 की पार्षद इंदु वलेचा और अनुसूचित जाति से वार्ड-2 के पार्षद सुरेंद्र नैय्यर को शामिल किया गया है।

वार्ड बंदी में केवल निगम सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र ही शामिल किए गए। अधिसूचना और मानचित्र निर्माण में नगर निगम की वर्तमान सीमा का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि कोई बाहरी क्षेत्र या बाहरी वोटर निगम क्षेत्र में शामिल न हो। वहीं, निगम की सीमा से सटे क्षेत्रों में मौके पर जाकर वोटर लिस्ट का निरीक्षण किया किया। यह सुनिश्चित किया गया कि नगर निगम की सीमा के बाहर के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। वहीं, वार्ड के क्षेत्र को लेकर कोई विवाद न हो।

दो नए वार्ड आएंगे अस्तित्व में नगर निगम क्षेत्र में फिलहाल 20 वार्ड हैं। जिनमें जनसंख्या करीब 40,5275 हैं। इनमें 83,000 बैकवर्ड क्लास (ए) और 20,953 बैकवर्ड क्लास (बी) की जनसंख्या है, जबकि एससी की जनसंख्या 59,224 है। वार्डबंदी में दो नए वार्ड बनाए जाएंगे।

नए वार्डों की सीमा पीपीपी के डाटा के आधार पर निर्धारित की जा रही, ताकि प्रत्येक परिवार की वोट एक ही वार्ड में रहे और मतदाताओं का विभाजन नहीं हो। इसलिए निगम द्वारा बूथ स्तर पर डाटा जुटाया जा रहा है। नए प्रत्येक वार्ड में 16 से 20 हजार तक मतदाता शामिल होने का अनुमान है।

पार्षदों में बैचेनी, अपने गढ़ जाने की चिंता नए सिरे से वार्डबंदी होने के कारण मौजूदा पार्षदों में बेचैनी है। वार्डबंदी में कई पार्षदों अपने वोटर छिटकने का डर है। पार्षदों को आशंका है कि वार्डबंदी के फेर में कही उनके गढ़ उनके हाथ से चले जाए। पार्षद भी अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्र को वार्ड में रखने के लिए पूरे जुगाड़ लगा रहे हैं। ताकि चुनाव में फिर से छोटी सरकार में उनकी हिस्सेदारी बनी रहे। इसके लिए वे लगातार अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं।