सोनीपत से हरिद्वार जा रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, शामली में रेस्टोरेंट के बाहर खड़े DCM में घुसी कार

जागरण संवाददाता, सोनीपत/बाबरी (शामली)। हरियाणा में सोनीपत जिले के बरोदा गांव से हरिद्वार जा रही तेज रफ्तार कार शामली में बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा हाईवे पर शुक्रवार देर रात रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई। हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर स्वजन को सूचना दी।

बरोदा निवासी साहिल अपने तीन दोस्तों के साथ हरियाणा से पानीपत-खटीमा हाईवे होते हुए कार से हरिद्वार जा रहा था। रात करीब 12 बजे कार बुटराड़ा फ्लाईओवर पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई।