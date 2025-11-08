Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनीपत से हरिद्वार जा रहे चार दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, शामली में रेस्टोरेंट के बाहर खड़े DCM में घुसी कार

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:07 AM (IST)

    हरियाणा के सोनीपत जिले से हरिद्वार जा रही एक कार शामली में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चार दोस्तों की मौत हो गई। यह हादसा पानीपत-खटीमा हाईवे पर हुआ, जहाँ कार एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में जा घुसी। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत/बाबरी (शामली)। हरियाणा में सोनीपत जिले के बरोदा गांव से हरिद्वार जा रही तेज रफ्तार कार शामली में बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत-खटीमा हाईवे पर शुक्रवार देर रात रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई। हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर स्वजन को सूचना दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरोदा निवासी साहिल अपने तीन दोस्तों के साथ हरियाणा से पानीपत-खटीमा हाईवे होते हुए कार से हरिद्वार जा रहा था। रात करीब 12 बजे कार बुटराड़ा फ्लाईओवर पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े डीसीएम में घुस गई।

    बताया जाता है कि उस समय कार की रफ्तार काफी तेज थी। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे चारों युवकों को गंभीर हालत में बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गई जहां चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राहुल सिसौदिया ने कार के नंबर के आधार पर स्वजन से संपर्क कर हादसे की सूचना दी।

    फिलहाल कार मालिक के पुत्र साहिल की पहचान हुई है। स्वजन गांव से शामली के लिए रवाना हो गए। हादसे के बाद डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने चारों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए।

    यह भी पढ़ें- सोनीपत में नगर निगम ने की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, बुलडोजर से 100 गज जमीन कब्जा मुक्त