    सोनीपत में नगर निगम ने की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई, बुलडोजर से 100 गज जमीन कब्जा मुक्त

    By Deepak Gijwal Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    सोनीपत में महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। बड़वासनी के पास बाईपास के नजदीक राजस्व संपदा पर बने दो कमरों और एक शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे 100 गज जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जिला नगर योजनाकार ने अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की सलाह दी है।

    सोनीपत ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। बड़वासनी के पास बाईपास के निकट राजस्व संपदा पर बनाएं गए दो कमरों और शौचालय को ध्वस्त कर 100 गज जमीन को कब्जा मुक्त कराया है।

    जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) नीलम शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध निर्माणों को प्रारंभिक चरण में ही ध्वस्त का अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एसएमडीए की टीम ने गांव बड़वासनी की राजस्व संपदा में नियंत्रित क्षेत्र में सोनीपत बाइपास के निकट कार्रवाई की है।

    नीलम शर्मा ने कहा कि अवैध कालोनियों में प्लाट न खरीदें। ऐसी कालोनियों में सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, पानी, सीवरेज या बिजली प्रदान नहीं की जाती। इससे आपकी मेहनत की कमाई जोखिम में पड़ सकती है। प्लाट खरीदने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कालोनी नियमानुसार स्वीकृत है या नहीं।

    नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पूर्व एसएमडीए के सीईओ से अनुमति लेना अनिवार्य है वरना एसएमडीए द्वारा अवैध कालोनी निर्माण को किसी भी समय नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है। संबंधित जानकारी के लिए सेक्टर-12 स्थित एसएमडीए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।