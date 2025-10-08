सोनीपत में ईडब्ल्यूएस फ्लैट: ड्रा से 509 परिवारों को मिला अपना घर

संवाद सहयोगी जागरण, राई। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत बुधवार को नगर निगम क्षेत्र में फ्लैटों का आवंटन किया गया। फ्लैटों को आवंटन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आनलाइन प्लेटफार्म पर ड्रा के माध्यम से किया गया। इस मौके पर नगर निगम क्षेत्र सोनीपत में 509 फ्लैटों को आवंटन किया गया। आनलाइन ड्रा को सभी लाभार्थियों के देखरेख में किया गया।

जानें आवंटन की पूरी प्रक्रिया इस दौरान फ्लैटों के आवंटन के दौरान तीन ड्राॅ किए गए। प्रथम ड्राॅ के दौरान घुमंतू जाति, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति व एक लाख से कम पारिवारिक आय वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई। प्रथम ड्राॅ के दौरान 437 लाभार्थियों के फ्लैट निकले। द्वितीय ड्राॅ के दौरान एक लाख 40 हजार रुपये तक की पारिवारिक आय वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई। इसमें 72 लाभार्थियों के फ्लैट निकले। तृतीय ड्राॅ के दौरान कुल फ्लैट सख्या का 25 प्रतिशत लाभार्थियों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया। वेटिंग लिस्ट में 127 लोगों को शामिल किया गया।

509 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि बुधवार को उपायुक्त सुशील सारवान के मार्गदर्शन में सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के लाभार्थियों को ड्राॅ के माध्यम से 509 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए। उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों में सेक्टर-27 गांव अहमदपुर स्थित पार्कर इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के 137 फ्लैट, जीटी रोड स्थित सेक्टर-8 में स्थित आकर्षक रिलेट्रस प्राइवेट लिमिटेड के 102 फ्लैट, सेक्टर-61 स्थित परदेशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 124 फ्लैट, सेक्टर-10 स्थित इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन के 88 फ्लैट तथा जेबीबी एवरेस्ट बिल्डिटेक प्राइवेट लिमिटेड के 58 फ्लैट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों का एरिया 200 वर्ग फुट है। आवंटन के लिए अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट डेढ़ लाख अथवा 750 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है।