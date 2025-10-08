Language
    सोनीपत में ईडब्ल्यूएस फ्लैट: ड्रा से 509 परिवारों को मिला अपना घर

    By Sandeep Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:55 PM (IST)

    राई में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कोटे में फ्लैटों का आवंटन हुआ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ड्रा के माध्यम से 509 फ्लैट आवंटित किए गए। प्रथम ड्राॅ में घुमंतू जाति, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति व कम आय वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई। अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि फ्लैटों का क्षेत्रफल 200 वर्ग फुट है और अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट डेढ़ लाख रुपये निर्धारित है।

    सोनीपत में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आवंटन, ड्राॅ से 509 परिवारों को मिला घर और 127 वेटिंग लिस्ट में

    संवाद सहयोगी जागरण, राई। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत बुधवार को नगर निगम क्षेत्र में फ्लैटों का आवंटन किया गया। फ्लैटों को आवंटन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आनलाइन प्लेटफार्म पर ड्रा के माध्यम से किया गया। इस मौके पर नगर निगम क्षेत्र सोनीपत में 509 फ्लैटों को आवंटन किया गया। आनलाइन ड्रा को सभी लाभार्थियों के देखरेख में किया गया।

    जानें आवंटन की पूरी प्रक्रिया

    इस दौरान फ्लैटों के आवंटन के दौरान तीन ड्राॅ किए गए। प्रथम ड्राॅ के दौरान घुमंतू जाति, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति व एक लाख से कम पारिवारिक आय वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई। प्रथम ड्राॅ के दौरान 437 लाभार्थियों के फ्लैट निकले। द्वितीय ड्राॅ के दौरान एक लाख 40 हजार रुपये तक की पारिवारिक आय वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई। इसमें 72 लाभार्थियों के फ्लैट निकले। तृतीय ड्राॅ के दौरान कुल फ्लैट सख्या का 25 प्रतिशत लाभार्थियों को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया। वेटिंग लिस्ट में 127 लोगों को शामिल किया गया।

    509 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए

    अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि बुधवार को उपायुक्त सुशील सारवान के मार्गदर्शन में सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के लाभार्थियों को ड्राॅ के माध्यम से 509 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित किए गए। उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों में सेक्टर-27 गांव अहमदपुर स्थित पार्कर इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के 137 फ्लैट, जीटी रोड स्थित सेक्टर-8 में स्थित आकर्षक रिलेट्रस प्राइवेट लिमिटेड के 102 फ्लैट, सेक्टर-61 स्थित परदेशी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के 124 फ्लैट, सेक्टर-10 स्थित इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन के 88 फ्लैट तथा जेबीबी एवरेस्ट बिल्डिटेक प्राइवेट लिमिटेड के 58 फ्लैट शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों का एरिया 200 वर्ग फुट है। आवंटन के लिए अधिकतम मूल्य प्रति फ्लैट डेढ़ लाख अथवा 750 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है।

    इन अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ ड्रॉ

    अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि आवंटित हुए फ्लैटों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर एचएफए में अतिरिक्त निदेशक रुची सिंह, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा से वरिष्ठ नगर योजनाकार सतीश पुनिया, सीनियर टाउन प्लानर सतीश, एचएफए से महेन्द्र सिंह, एचएफए से सहायक नगर योजनाकार अमन गोदारा, डीटीपी अजमेर सिंह, डीक्रीम प्रवीन मेहता, व सहायक नितिन मौजूद रहे।

