पानी की टंकी में ऐसा क्या मिला जो हटा दिए गए देवरिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य? DM को 15 दिन में देनी होगी पूरी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। Deoria News: महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में पानी की टंकी में लाश मिलने की घटना के बाद शासन ने वहां के प्राचार्य डा. राजेश कुमार बरनवाल को हटाते हुए कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण से संबद्ध कर दिया गया है। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को इस मामले की जांच करते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष ने मेडिकल कालेज के प्राचार्य को हटाए जाने का आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा में एनाटमी की विभागाध्यक्ष डा. रजनी को देवरिया मेडिकल कालेज का कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है।गौरतलब है कि देवरिया मेडिकल कालेज में पानी की टंकी में सोमवार को एक लाख बरामद की गई थी।