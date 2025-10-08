पानी की टंकी में ऐसा क्या मिला जो हटा दिए गए देवरिया मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य? DM को 15 दिन में देनी होगी पूरी रिपोर्ट
Deoria Medical College: देवरिया मेडिकल कॉलेज में पानी की टंकी में शव मिलने के बाद प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार बरनवाल को हटा दिया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। डॉ. रजनी को कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षा और सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। Deoria News: महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में पानी की टंकी में लाश मिलने की घटना के बाद शासन ने वहां के प्राचार्य डा. राजेश कुमार बरनवाल को हटाते हुए कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण से संबद्ध कर दिया गया है। देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को इस मामले की जांच करते हुए 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष ने मेडिकल कालेज के प्राचार्य को हटाए जाने का आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा में एनाटमी की विभागाध्यक्ष डा. रजनी को देवरिया मेडिकल कालेज का कार्यवाहक प्राचार्य बनाया गया है।गौरतलब है कि देवरिया मेडिकल कालेज में पानी की टंकी में सोमवार को एक लाख बरामद की गई थी।
दूसरी तरफ अपर मुख्य सचिव ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेसिंग कर सभी मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों को निर्देेश दिए कि वह मेडिकल कालेजों की छोटी से छोटी व्यवस्थाओं पर भी पैनी नजर रखें। पानी की टंकियां साफ सुथरी और सुरक्षित रहें। कहीं गंदगी न दिखे। अग्निशमन की व्यवस्थाओं को भी जांच परख लें।
