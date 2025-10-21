दीवाली गिफ्ट में फिर 'सोन पापड़ी' देखकर कर्मचारियों का मूड हुआ खराब, गेट पर ही लगा दिया डिब्बों का ढेर

संवाद सहयोगी, जागरण. गन्नौर। दीवाली के मौके पर गन्नौर के एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी अपने गुस्से का अजीबो-गरीब तरीके से इज़हार करते नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि दीवाली पर फैक्टरी प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को उपहार के रूप में सोन पापड़ी के डिब्बे बांटे। इस उपहार से नाराज़ कर्मचारियों ने फैक्टरी के गेट से बाहर निकलते ही डिब्बे वहीं फेंक दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई कर्मचारी हाथ में सोन पापड़ी लेकर बाहर निकलते हैं और डिब्बे ज़मीन पर पटक देते हैं।