दीवाली गिफ्ट में फिर 'सोन पापड़ी' देखकर कर्मचारियों का मूड हुआ खराब, गेट पर ही लगा दिया डिब्बों का ढेर
कर्मचारियों को दीवाली के तोहफे में फिर से सोन पापड़ी मिली, जिससे उनका मूड खराब हो गया। निराश कर्मचारियों ने विरोध में सोन पापड़ी के डिब्बों का ढेर कंपनी के गेट पर ही लगा दिया। यह घटना कर्मचारियों में कंपनी के प्रति असंतोष को दर्शाती है। वे बेहतर तोहफों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सोन पापड़ी मिलने से निराश हो गए।
संवाद सहयोगी, जागरण. गन्नौर। दीवाली के मौके पर गन्नौर के एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी अपने गुस्से का अजीबो-गरीब तरीके से इज़हार करते नजर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि दीवाली पर फैक्टरी प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को उपहार के रूप में सोन पापड़ी के डिब्बे बांटे। इस उपहार से नाराज़ कर्मचारियों ने फैक्टरी के गेट से बाहर निकलते ही डिब्बे वहीं फेंक दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई कर्मचारी हाथ में सोन पापड़ी लेकर बाहर निकलते हैं और डिब्बे ज़मीन पर पटक देते हैं।
यह घटना देखते ही देखते क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों ने इसे कर्मचारियों की नाराजगी का प्रतीक बताया तो कुछ ने इसे अनुशासनहीनता करार दिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि दीवाली जैसे बड़े त्योहार पर फैक्टरी प्रबंधन उन्हें कोई उपयोगी या सम्मानजनक उपहार देगा, लेकिन सिर्फ सोन पापड़ी का डिब्बा मिलने से वे खुद को अपमानित महसूस कर बैठे।
हालांकि फैक्टरी प्रबंधन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
फिलहाल, फैक्टरी प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाते हैं, यह देखना बाकी है।
