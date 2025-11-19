डीक्रस्ट में फंड मैनेजमेंट पर विवाद: छात्र ने 1.80 करोड़ की अनियमितता का आरोप लगाकर PM मोदी को भेजी शिकायत
डीक्रस्ट में फंड प्रबंधन को लेकर एक छात्र ने 1.80 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया है। छात्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकायत भेजकर मामले की जांच की मांग की है। छात्र का दावा है कि फंड के प्रबंधन में भारी गड़बड़ी हुई है, जिससे संस्थान की वित्तीय स्थिति पर सवाल खड़े हो गए हैं। उसने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
जागरण संवाददाता, सोनीपत। मुरथल स्थिति दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीक्रस्ट) में फंड प्रबंधन को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। छात्र संदीप ने विश्वविद्यालय प्रशासन और वित्त नियंत्रक पर ब्याज दरों में अनियमितता और फंड के गलत तरीके से निवेश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने अपनी शिकायत सीधे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
सरकार को लगभग 75 लाख का नुकसान
संदीप ने अपने पत्र में दावा किया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 50 करोड़ रुपए की एफडी 7.20 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कराई, जबकि उसी बैंक ने 7.94 प्रतिशत और एक अन्य बैंक ने 7.95 प्रतिशत की दर का प्रस्ताव दिया था। इससे सरकार को लगभग 74 से 75 लाख रुपए का सीधा नुकसान हुआ है।
मजबूरन उठाना पड़ा ऐसा कदम
छात्र के अनुसार, एफडी की तारीखों में भी अनियमितता है। एफडी की एंट्री नौ जून की है, लेकिन इसे लागू 28 मार्च से दिखाया गया है, जिसने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र का आरोप है कि उनकी शिकायत पर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने पर उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा।
सेविंग अकाउंट में करोड़ों रखने पर सवाल
संदीप ने यह भी आरोप लगाया कि 50 करोड़ की अनियमितता छिपाने के प्रयास में विश्वविद्यालय के 33 करोड़ रुपए मार्च से सेविंग बैंक खाते में रखे हुए हैं, जिस पर केवल 2.50 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, जबकि 7.95 प्रतिशत की एफडी का प्रस्ताव उपलब्ध था। इससे सरकार को 1.05 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का दावा किया गया है।
1.80 करोड़ रुपये की अनियमितता का दावा
पत्र में लगाए गए आरोपों में छात्र ने लगभग 1.80 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता का दावा किया है। छात्र ने प्रधानमंत्री सहित राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, एसीएस हायर एजुकेशन, एसीएस फाइनेंस, डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छात्र का कहना है कि वह सामने आने को तैयार है, लेकिन उसे आशंका है कि ऐसा करने पर उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है।
"छात्र द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। एफडी से संबंधित फाइल फिलहाल प्रक्रिया में है। विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस सीधे विश्वविद्यालय के अकाउंट में आती है और पूरी रकम अकाउंट में सुरक्षित है। अनियमितताओं जैसा कुछ नहीं है।"
-संजय कालीरमन, चीफ ऑफ अकाउंट, डीक्रस्ट, मुरथल।
