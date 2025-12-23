Language
    CSIR-UGC नेट में पास कराने का देते थे झांसा, गोहाना में बंद इंस्टीट्यूट में पेपर सॉल्वर गैंग का था परीक्षा रैकेट

    By Paramjeet Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:48 PM (IST)

    सोनीपत के गोहाना में एक बंद इंस्टीट्यूट में CSIR-UGC नेट परीक्षा में पास कराने का झांसा देने वाले पेपर सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ हुआ। यह गिरोह छात्रों क ...और पढ़ें

    Hero Image

    गांव चिड़ाना में वह भवन जहां पर अभ्यर्थी व आरोपित पकड़े गए थे। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोहाना। रोहतक के गांव करौंथा के सगे भाई धीरज धनखड़ व नीरज पेपर साॅल्वर गैंग चलाते थे। उन्होंने अपने गैंग में कुछ पढ़े-लिखे दलालों को जोड़ रखा था, जो कमीशन पर काम करते थे। दलाल ही शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग सेंटरों में आने वाले अभ्यर्थियों से संपर्क करके उनको परीक्षा पास करवाने के झांसे में फंसाते थे।

    दलाल अभ्यर्थी ढूंढकर लाते

    गोहाना में सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूलने के प्रयास करने वाले इस गैंग का सीएम फ्लाइंग की टीम ने भंडाफोड़ किया था। इससे सामने आया कि दलाल अभ्यर्थी ढूंढकर लाते थे। मास्टरमाइंड धीरज जगह निर्धारित करता था। मास्टरमाइंड धीरज फरार है, जबकि पुलिस उसके भाई धीरज व उनके गांव के सचिन को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है।

    लालच देकर अपने गैंग में सचिन को भी जोड़ा

    धीरज धनखड़ रोहतक में प्राइवेट शिक्षण संस्थान में काम करता था। पुलिस के अनुसार, धीरज का भाई नीरज दिल्ली सरकार में कर्मचारी है जबकि उसके गांव का सचिन आर्मी में कार्यरत है। धीरज व नीरज ने लालच देकर अपने गैंग में सचिन को भी जोड़ लिया था। गैंग में पवन भारद्वाज व गांव मुंडलाना का आशीष भी जुड़े थे, जो अभ्यर्थियों को ढूंढकर लाते थे। 17 दिसंबर को पवन व आशीष ने ही अभ्यर्थियों को सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर गोहाना के गांव चिड़ाना के बंद हो चुके रायत बाहरा इंस्टीट्यूट में पहुंचाने में मदद की थी।

    प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन-चार लाख वसूला

    इस जगह लगभग डेढ़ माह से कबड्डी अकादमी चल रही है। नीरज के भाई धीरज ने उसके मोबाइल पर प्रश्नपत्र भेजे थे, जिनकी प्रिंटर से फोटो प्रतियां निकालकर अभ्यर्थियों को दी गई। परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से तीन-चार लाख में सौदा तय किया गया था। सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग रोहतक की टीम सदर थाना गोहाना के साथ यहां पहुंची थी। वहां पुलिस को प्रश्नपत्र हल करते हुए 37 अभ्यर्थी मिले थे। नीरज व सचिन ने अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा था कि 18 दिसंबर को परीक्षा में यही आएंगे।

    एसआईटी आरोपितों की तलाश कर रही

    पुलिस जांच में सामने आया था कि अभ्यर्थियों को जो प्रश्नपत्र दिए थे वे परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल नहीं खाते थे। पुलिस ने धीरज, नीरज, सचिन, पवन भारद्वाज व आशीष के विरुद्ध केस दर्ज किया है। सचिन व नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है जबकि मास्टर माइंड धीरज और गैंग से जुड़े पवन व आशीष फरार हैं। इस मामले में गठित एसआईटी आरोपितों की तलाश कर रही है।

    पुलिस ने पांच दिन दबाए रखा मामला

    पुलिस ने इस मामले को पांच दिन तक दबाए रखा और किसी को भनक नहीं लगने दी। 22 दिसंबर को यह मामला सामने आया तो पुलिस अधिकारी मीडिया के सामने आकर बोले कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अधिकारी इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं जबकि अन्य की भूमिका भी संदिग्ध होने की बड़े स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं।

    कई साल से बंद पड़ा था संस्थान

    गांव चिड़ाना में जिस जगह पेपर साॅल्वर गैंग का घटनाक्रम उजागर हुआ है वहां पर पहले रायत बाहरा इंस्टीट्यूट के नाम से इंजीनियरिंग काॅलेज चल रहा है। यह संस्थान कई साल से बंद है और डेढ़ माह पहले कबड्डी अकादमी शुरू की थी। इस संस्थान से कुछ समय से रोबिन खोखर भी जुड़ा है। रोबिन खोखर पहले से पेपर लीक मामलों का मास्टरमाइंड रह चुका है। अब ताजे मामले में फिलहाल पुलिस उसकी भूमिका न होने की बात कह रही है, लेकिन क्षेत्र में चर्चाएं इसके विपरीत हैं। रोबिन साथियों के साथ यहां तीन माह पहले बड़े स्तर पर हवन करवा चुका है। पुलिस का कहना है कि धीरज की गिरफ्तारी के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

    दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ में हैं आरोपितों के ठिकाने

    पुलिस ने सचिन व नीरज को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो सामने आया कि साॅल्वर गैंग के दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ में ठिकाने हैं। अब पुलिस उनके ठिकानों तक पहुंचने और मास्टर माइंड धीरज व अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीमों ने दिल्ली व अन्य जगहों पर छापेमारी भी की लेकिन आरोपितों का सुराग नहीं लगा।

    कबड्डी अकादमी नहीं इंस्टीट्यूट में दूसरी जगह बैठाए थे अभ्यर्थी

    चिड़ाना में बंद हो चुके इंस्टीट्यूट में लगभग डेढ़ माह पहले संदीप नरवाल ने कबड्डी अकादमी चलाने के लिए जगह किराये पर ली थी। उन्होंने यहां एक कमरा किराये पर लिया हुआ है, जहां पर कैंटीन चलाई जाती है। इसके साथ खुले में खिलाड़ियों को अभ्यास कराने के लिए चार मैदान बनाए गए हैं। यहां पर 30-40 खिलाड़ी सुबह व शाम अभ्यास करने आते हैं और रात को नहीं रुकते हैं।

    संदीप ने बताया कि उन्होंने जो कमरा किराये पर लिया है ,वहां पर कोई नहीं आकर रुका था। जो भी घटनाक्रम हुआ वह इंस्टीट्यूट की दूसरी जगह पर हुआ। इंस्टीट्यूट लगभग 10-12 एकड़ में फैला है और चार बड़े भवन बने हैं। सभी भवन खाली हैं। नवंबर के अंतिम सप्ताह में यहां पर बड़े स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें देशभर से खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे थे। खिलाड़ियों को इंस्टीट्यूट के खाली भवन में ठहराया था।

    चार प्रदेशों से आए थे अभ्यर्थी, अधिकतर हरियाणा के

    साॅल्वर गैंग ने अपना जाल दूर तक फैला रखा है। 17 दिसंबर को चिडाना आए अभ्यर्थी चार प्रदेशों के थे, जिनमें अधिकतर हरियाणा के थे। हरियाणा के अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड व राजस्थान से भी अभ्यर्थी यहां आए थे। बताया जा रहा है कि 37 अभ्यर्थियों में से 28 लड़कियां थीं। काफी अभ्यर्थियों के अभिभावक पेश में अध्यापक हैं।

    solver-gang1

    सीएमओ हरियाणा की पोस्ट। सौ. इंटरनेट मीडिया

    सीएम ने लिखा पेपर लीक नहीं हुआ, एक ने लिखा-विश्वास नहीं

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फेसबुक पर सीएमओ हरियाणा अकाउंट पर पोस्ट किया कि इंटरनेट मीडिया पर हरियाणा में सीएसआईआर-यूजीसी नेट पेपर लीक होने की जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं, वे पूरी तरह भ्रामक, गलत व तथ्यहीन हैं। इसके साथ लिखा-स्पष्ट किया जाता है कि हरियाणा में सीएसआईआर-यूजीसी नेट का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। परीक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। इस पर विकास उत्रेजा नाम के व्यक्ति ने रिप्लाई किया कि हरियाणा की जनता को विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था तक उल्लंघना कर सकते हैं विभाग।

