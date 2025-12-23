विधानसभा में गूंजे सोनीपत और गन्नौर के मुद्दे, गन्नौर बाईपास व सोनीपत स्टेडियम की उठी मांगें
हरियाणा विधानसभा में सोनीपत और गन्नौर के मुद्दे छाए रहे। गन्नौर बाईपास और सोनीपत स्टेडियम की मांग उठी। विधायकों ने इन क्षेत्रों के विकास कार्यों को प् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गन्नौर (सोनीपत)। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सोमवार को सोनीपत जिले से जुड़े अहम मुद्दे सदन में प्रमुखता से उठे। गन्नौर और सोनीपत के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं, यातायात और खेल ढांचे से जुड़ी समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हुए सरकार से ठोस समाधान की मांग की।
गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान ने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जाम और जलभराव को केंद्र में रखते हुए गन्नौर शहर की लाइफ लाइन माने जाने वाले बाईपास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
उन्होंने कहा कि गन्नौर को जाम की समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाना बेहद जरूरी है। इसके लिए विधायक ने जमीन अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया से बचने का एक व्यावहारिक सुझाव सरकार के सामने रखा।
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि नहरी विभाग राजपुरा माइनर के साथ लगती जमीन सड़क एवं भवन निर्माण विभाग को सौंप दे और वहां लिंक रोड का निर्माण कर दिया जाए, तो शहर का करीब 40 प्रतिशत ट्रैफिक दबाव कम हो सकता है।
इससे जहां समय और धन की बचत होगी, वहीं जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से भी राहत मिलेगी। इस पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार बाईपास निर्माण को लेकर गंभीर है।
ई-भूमि पोर्टल से शुरू की जाएगी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
मंत्री ने बताया कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही विधायक द्वारा सुझाए गए नहरी मार्ग के विकल्प की विजिबिलिटी जांच कर जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। विधायक कादियान ने गन्नौर में वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या भी सदन में उठाई।
मंत्री गंगवा ने जानकारी दी कि शहर में 14 करोड़ रुपये की लागत से स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसके तहत 2200 मीटर लंबी आरसीसी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। पंपिंग स्टेशन के लिए 1200 वर्ग फुट जमीन की आवश्यकता है, जिसके लिए मार्केट बोर्ड को पत्र भेजा गया है।
जमीन मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा विधायक ने किसानों के हित में यूरिया व डीएपी की जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई, यमुना क्षेत्र में कटाव रोकने, अगवानपुर फाटक ओवरब्रिज को जल्द पूरा करने और गन्नौर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग भी प्रमुखता से रखी।
शहर के खेल ढांचे को मजबूत करने का उठाया मुद्दा
सोनीपत विधायक निखिल मदान ने विधानसभा के शून्य काल में शहर के खेल ढांचे को मजबूत करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुभाष स्टेडियम और सेक्टर-4 स्टेडियम के नवीनीकरण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सोनीपत के खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं देना समय की जरूरत है।
सुभाष स्टेडियम में कुश्ती, कबड्डी, बास्केटबाल और हैंडबाल के लिए एक आधुनिक इंडोर स्टेडियम, अत्याधुनिक जिम, शौचालय और ड्रेसिंग रूम बनाने की मांग की। उन्होंने सेक्टर-4 स्टेडियम में हाकी के लिए बने एस्ट्रोटर्फ को बदलने, एथलेटिक्स ट्रैक के नए सिरे से नवीनीकरण, खराब पिचों और गोल पोस्ट बदलने, वार्मअप एरिया, दर्शकों के बैठने की बेहतर व्यवस्था और मजबूत तारबंदी कराने की जरूरत बताई।
साथ ही एस्ट्रोटर्फ पर पानी डालने के लिए ट्यूबवेल के नवीनीकरण और आधुनिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने, महिला खिलाड़ियों के लिए अलग शौचालय व ड्रेसिंग रूम और साफ पेयजल की व्यवस्था पर भी जोर दिया।
विधायक निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि खेल सुविधाओं से जुड़ी सभी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करे। सरकार की ओर से सभी मुद्दों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।