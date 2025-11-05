Language
    राई में बोगस वोट पर राहुल गांधी के आरोप से हड़कंप, जांच में 14 वोटरों ने खुद को असली कहा; अब सवाल पर संशय

    By Nand Kishor Bhardwaj Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    राहुल गांधी ने राई में बोगस वोटिंग का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। जांच के दौरान 14 मतदाताओं ने खुद को असली बताया, जिससे राहुल गांधी के आरोपों पर संदेह पैदा हो गया है। इन मतदाताओं के अनुसार उन्होंने ही वोट डाला था। अब इस मामले की सच्चाई पर संशय बना हुआ है।

    राहुल गांधी।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। राई विधानसभा क्षेत्र में बोगस वोट बनाए जाने के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों से बुधवार को दिनभर हड़कंप मचा रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि राई विधानसभा क्षेत्र के 10 बूथों के 22 वोटों पर ब्राजीलियन माॅडल की फोटो लगाकर फर्जी वोट बनाए गए हैं। इसकी पड़ताल करने पर 22 में से 14 वोटरों ने कहा कि उनके वोटर कार्ड में गलत फोटो लग गए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट डालने का दावा किया। वहीं, सूची में शामिल आठ वोटरों से संपर्क नहीं हो पाया। इस कारण राहुल गांधी की ओर से जारी सूची पर ही सवाल उठ गए।

    गड़बड़ी के संबंध में कांग्रेस की ओर से मुहैया करवाई गई मतदाता सूची के अनुसार, गांव मच्छरौला, मुरथल, अकबरपुर बारोटा, कुंडली, खेड़ी मनाजात और सेरसा के 10 मतदान केंद्रों पर ब्राजीलियन माडल के फोटो इस्तेमाल कर वोट दर्शाए गए हैं। गांव नाहरी में जिस मकान नंबर में माॅडल के फोटो वाला वोट दिखाया है, वहां एक अन्य वोट मिला है, जिसमें महिला का नाम, उम्र, पति का नाम तक एक जैसे हैं, बस वोट संख्या बदली गई है।

    मच्छरौला गांव की पिंकी ने बताया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में गांव के स्कूल में बने बूथ पर वोट डाला है। उनके वोटरकार्ड में फोटो गलत छपने से उन्होंने कार्ड को लौटा दिया था, जो अभी तक नहीं मिला है। वहीं, गांव मुरथल की रश्मि, सेरसा की अंगूरी, प्याऊ मनियारी की कविता, किरण देवी, खेड़ी मनाजात की स्वीटी व मनजीत और नाहरी की सत्यवती देवी ने कहा कि उन्होंने वोट डाले हैं। हालांकि, इन्होंने वोटर कार्ड पर किसी अन्य महिला का फोटो छपने की बात कही।

    "सभी वोट ऑनलाइन बनाए गए हैं। आवेदक क्या जानकारी डाल रहा है और क्या दस्तावेज अपलोड करता है। हम सिर्फ उसकी भरी जानकारी के साथ दस्तावेजों का मिलान करते हैं। अगर कोई शिकायत करता है कि फलां वोट बोगस है, तो उसकी जांच कर उसे रद किया जाता है। अब मामला सामने आने पर इसकी जांच की जाएगी कि इसमें कितनी सच्चाई है।"

    -दिनेश कुमार, चुनाव तहसीलदार

    हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा : जयभगवान आंतिल

    राई विधानसभा क्षेत्र से हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी जयभगवान आंतिल ने कहा कि भाजपा की वोट की चोरी पकड़ी गई है। राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ बोगस वोटों की सूची जारी कर दी है। इसे देखने भर से ही पता लग जाता है कि बोगस पोलिंग हुई है। मैं वोट चोरी के खिलाफ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाउंगा।


    राहुल गांधी बिहार चुनाव में लाभ के लिए बोल रहे झूठ : कृष्णा गहलावत

    राई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक कृष्णा गहलावत ने दैनिक जागरण को बताया कि राहुल गांधी बिल्कुल झूठे हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी को अनाप-शनाप कहते रहते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब वे मेरे राई हलके को बदनाम कर रहे हैं। अगर उनके पास प्रमाण है तो कोर्ट जाएं।

