राई में बोगस वोट पर राहुल गांधी के आरोप से हड़कंप, जांच में 14 वोटरों ने खुद को असली कहा; अब सवाल पर संशय

जागरण संवाददाता, सोनीपत। राई विधानसभा क्षेत्र में बोगस वोट बनाए जाने के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों से बुधवार को दिनभर हड़कंप मचा रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि राई विधानसभा क्षेत्र के 10 बूथों के 22 वोटों पर ब्राजीलियन माॅडल की फोटो लगाकर फर्जी वोट बनाए गए हैं। इसकी पड़ताल करने पर 22 में से 14 वोटरों ने कहा कि उनके वोटर कार्ड में गलत फोटो लग गए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट डालने का दावा किया। वहीं, सूची में शामिल आठ वोटरों से संपर्क नहीं हो पाया। इस कारण राहुल गांधी की ओर से जारी सूची पर ही सवाल उठ गए।

गड़बड़ी के संबंध में कांग्रेस की ओर से मुहैया करवाई गई मतदाता सूची के अनुसार, गांव मच्छरौला, मुरथल, अकबरपुर बारोटा, कुंडली, खेड़ी मनाजात और सेरसा के 10 मतदान केंद्रों पर ब्राजीलियन माडल के फोटो इस्तेमाल कर वोट दर्शाए गए हैं। गांव नाहरी में जिस मकान नंबर में माॅडल के फोटो वाला वोट दिखाया है, वहां एक अन्य वोट मिला है, जिसमें महिला का नाम, उम्र, पति का नाम तक एक जैसे हैं, बस वोट संख्या बदली गई है।

मच्छरौला गांव की पिंकी ने बताया कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में गांव के स्कूल में बने बूथ पर वोट डाला है। उनके वोटरकार्ड में फोटो गलत छपने से उन्होंने कार्ड को लौटा दिया था, जो अभी तक नहीं मिला है। वहीं, गांव मुरथल की रश्मि, सेरसा की अंगूरी, प्याऊ मनियारी की कविता, किरण देवी, खेड़ी मनाजात की स्वीटी व मनजीत और नाहरी की सत्यवती देवी ने कहा कि उन्होंने वोट डाले हैं। हालांकि, इन्होंने वोटर कार्ड पर किसी अन्य महिला का फोटो छपने की बात कही।