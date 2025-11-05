सोनीपत में रात्रि गश्त कर पुलिस आयुक्त ने लिया सुरक्षा का जायजा, सतर्कता बढ़ाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, सोनीपत। पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने रात्रि गश्त कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त विभिन्न चौक-चौराहों, थानों और मुख्य बाजार क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से व्यवस्था की जानकारी ली और उन्हें सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं, गश्त कर रही टीमों को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच करने और चौकसी में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के लिए निर्देशित किया।

शांति व्यवस्था बनाए रखना लक्ष्य पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने कहा कि रात्रि गश्त का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसका लक्ष्य आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखना है। पुलिस की सक्रिय उपस्थिति से अपराधियों में भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहती है।