    सोनीपत में रात्रि गश्त कर पुलिस आयुक्त ने लिया सुरक्षा का जायजा, सतर्कता बढ़ाने के निर्देश

    By Deepak Gijwal Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:11 PM (IST)

    सोनीपत में पुलिस आयुक्त ने रात्रि गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने और गश्त तेज करने के निर्देश दिए ताकि अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    गश्त के दौरान निरीक्षण करती पुलिस आयुक्त ममता सिंह।

    जागरण संवाददाता, सोनीपत। पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने रात्रि गश्त कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त विभिन्न चौक-चौराहों, थानों और मुख्य बाजार क्षेत्रों का गहन निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान, पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से व्यवस्था की जानकारी ली और उन्हें सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं, गश्त कर रही टीमों को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन जांच करने और चौकसी में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के लिए निर्देशित किया।

    शांति व्यवस्था बनाए रखना लक्ष्य

    पुलिस आयुक्त ममता सिंह ने कहा कि रात्रि गश्त का मुख्य उद्देश्य शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसका लक्ष्य आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखना है। पुलिस की सक्रिय उपस्थिति से अपराधियों में भय तथा आमजन में सुरक्षा की भावना बनी रहती है।

    उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और सजगता से निभाने के निर्देश दिए, ताकि नागरिक निश्चिंत होकर अपना दैनिक जीवन व्यतीत कर सकें। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त जीत सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त राजदीप मोर और थाना प्रभारी मौजूद रहे।