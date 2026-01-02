पंचायत में छिड़ गई जंग, सरपंच समेत छह लोगों के खिलाफ FIR दर्ज; इस बात को लेकर चल रहा था विवाद
सोनीपत के टांडा गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा से नाम पट्टिका हटाने को लेकर बुलाई गई पंचायत झगड़े में बदल गई। आरोप है कि गांव के सरपंच राजेश और उन
संवाद सहयोगी, राई (सोनीपत)। सोनीपत के टांडा गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लगी पट्टिका को उखाड़ने को लेकर हुई पंचायत झगड़े में तब्दील हो गई। आरोप है कि गांव के सरपंच ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति और उसके पिता और भाई पर हमला कर दिया।
इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर राई थाने में सरपंच और उसके पांच साथियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।
टांडा गांव में लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा के चबूतरे पर लगी नाम पट्टिका को हटाने संबंधी वीडियो 30 दिसंबर को वायरल हो गया। सरपंच राजेश ने वायरल की गई इस वीडियो में गांव के ही प्रहलाद को दोषी ठहराने का प्रयास किया गया था।
करणी सेना के दीपक चौहान के आग्रह पर इस मामले को लेकर 31 दिसंबर को गांव में पंचायत बुलाई गई। इसमें प्रहलाद के अलावा गांव के सरपंच और दीपक चौहान कई लोग शामिल हुए थे।
आरोप है कि अचानक ही गांव के सरपंच ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रहलाद और उसके पिता और भाई पर हमला कर दिया। इस मामले में प्रहलाद की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव के सरपंच राजेश और उसके साथियों रामलाल, संदीप, सुरेश और प्रकाश के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।
सरपंच ने खुद नाम पट्टिका हटाई
मामले में पीड़ित प्रहलाद का कहना है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के चबूतरे पर लगी नाम पट्टिका खुद सरपंच ने हटवाकर उसे बदनाम करने के लिए वीडियाे बनवाया। गांववालों ने उन लड़कों का भी पता लगा लिया है, जिन्होंने सरपंच के कहने पर पट्टिका हटाई थी। इस मामले में भी राई थाना पुलिस ने उन लड़कों के बयान दर्ज किए हैं।
वहीं, सरपंच राजेश का कहना है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। पहले महाराणा प्रताप की प्रतिमा से नेम प्लेट हटा दी गई। जब मौके पर जाकर इसका विरोध किया गया तो वहां पहले से जमा लोगों ने हमला कर दिया। मुझे व मेरे कई साथियों को चोट आई है। मेडिकल करवाकर पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन राजनीतिक दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही।
