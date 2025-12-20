आदित्य हत्याकांड: सफेद स्विफ्ट में शव ले जाते CCTV में कैद हुआ आरोपी, किराये की कार से लाश ले गया नहर तक

संवाद सहयोगी, गन्नौर। सांदल कलां गांव में 21 वर्षीय आदित्य की हत्या के मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। यह फुटेज 10-11 दिसंबर की रात के बाद का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार गांव की गली से गुजरती दिखाई दे रही है। यह वही कार है जिसे विश्वामित्र ने किराये पर लेकर आदित्य के शव को नहर में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया था।

सफेद स्विफ्ट कार में डालकर नहर में फेंका फुटेज में कार आदित्य के नए बन रहे मकान के सामने से गुजरती दिखाई दी। इस कार में आदित्य का शव था जिसे आरोपित विश्वामित्र चला रहा था। कार के शीशों पर पर्दे लगे हुए थे। विश्वामित्र ने 10 दिसंबर की दोपहर में ही आदित्य की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को कई घंटों तक अपने घर में रखा और देर रात उसी सफेद स्विफ्ट कार में डालकर नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है।

हत्यारोपित विश्वामित्र को रुपयों की थी अधिक जरूरत पुलिस सूत्रों ने बताया कि हत्यारोपित विश्वामित्र को रुपयों की अधिक जरूरत थी। उसने आदित्य को घर बुलाकर अपहरण करने की योजना बनाई। उसे दा का वार कर बेहोश कर बंधक बनाने और फिर स्वजन से फिरौती वसूलकर उसकी हत्या करने की योजना थी, क्योंकि आदित्य उसे पहचानता था।

घर में घुसते ही उसने आदित्य को बेहोश करने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन दा लगते ही थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने वीडियो बनाकर भेजा और फिरौती का मैसेज भेजा। पुलिस ने दा, आदित्य का मोबाइल बरामद कर लिए हैं।

एसीपी ऋषिपाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित विश्वामित्र का पांच दिन का रिमांड पूरा हो चुका है। आरोपित को अदालत में पेश किया गया। जहां आरोपित को अदालत के आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया है। पिता को शका 14 लाख रुपये के लालच में की हत्या मृतक के पिता सोमपाल ने भी अंदेशा जताया है कि उनके बेटे की हत्या 10-20 हजार रुपये के लिए नहीं, बल्कि 14 लाख रुपये के लिए की गई। हाल ही में जमीन बेचकर मिले 25 लाख रुपये में से 14 लाख आदित्य के खाते में डलवाए गए थे। आरोप है कि आरोपित विश्वामित्र को आदित्य के खाते में मौजूद इसकी जानकारी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आदित्य के खाते से 14 लाख रुपये कुछ दिन पहले निकलवा लिए गए थे।

एक से अधिक लोगों की भूमिका की आशंका सोमपाल ने बताया कि 10 दिसंबर को जब आदित्य घर से गायब हुआ तो आदित्य के पास उसके ममेरे भाई ने फोन किया तो आदित्य की काल के दौरान पीछे से कई आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे उन्हें इस हत्याकांड में एक से ज्यादा लोगों की संलिप्तता का शक है। हत्या के बाद केवल एक व्यक्ति उनके बेटे को शव को उठा कर गाड़ी में डाल कर कैसे ठिकाने लगा सकता है।