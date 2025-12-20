Language
    दिल्ली में नशे के लिए रुपए न देने पर 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, तीन नाबालिग गिरफ्तार

    By Sudhir Baisla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:28 AM (IST)

    दिल्ली में नशे के लिए पैसे न देने पर 11वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। छात्र न ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। राजधानी में किशोर और युवा नशे की गिरफ्त में हैं। नशा करने और करवाने वाले तीन नाबालिगों ने वसंत विहार थाना क्षेत्र की कुसुमपुर पहाड़ी पर रहने वाले 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नशाखोर आरोपित छात्र से जबरन पैसे मांग रहे थे। रुपये देने से इंकार कर दिया तो तेजधार चाकू उसके सीने में घोंप दिया। खून से लथपथ हालत में उसे एम्स ले जाया गया था, जहां चिकित्सीय जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है।

    माली के काम में हाथ बंटाता

    कुसुमपुर पहाड़ी पर सतेंद्र की झुग्गी में किराए पर रहने वाला उदयराज मूल रूप से अयोध्या के रूधौली का रहने वाला है और यहां कोठियों में माली का काम करता है। पत्नी गीता घरेलू है। तीन बच्चों में बड़ा अभयराज (18 वर्ष), बेटी (8 वर्ष) और बेटा (6 वर्ष) है। पिता ने बताया कि अभयराज अयोध्या में प्राइवेट स्कूल से ऑनलाइन 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था और यहां माली के काम में हाथ बंटाता था। बृहस्पतिवार दोपहर को करीब 12.30 बजे के आसपास वह काम से लौटा तो अपनी मां से सार्वजनिक शौचालय जाने की बात कहकर गया था।

    एफएसएल टीम ने मौका देखा

    करीब पांच मिनट बाद पता चला कि किसी ने उसके बेटे को चाकू मार दिया है। वे मौके पर पहुंचे। घायल को एम्स लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम में पता चला है कि चाकू से अभयराज का दिल पंचर हो गया था, जिससे उसकी मौके हुई। वारदात के बाद पुलिस मौेके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने मौका देखा। पुलिस ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद हत्यारोपित तीन नाबालिगों को पकड़ा है। इनकी उम्र करीब 17 वर्ष है। ये कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं।

    नशा करने के लिए रुपए मांगने लगे

    पीड़ित उदयराज ने बताया कि चाकू मारने वाले तीनों आरोपित कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र में नशे का धंधा करते हैं। वे खुद नशा करते और दूसरों को नशा करवाते थे। पीड़ित के मुताबिक आरोपित उसके बेटे से नशा करने के लिए रुपए मांग रहे थे, जब उसने नहीं दिए तो उन्होंने जान ही ले ली। दूसरी तरफ, वसंत विहार थाना पुलिस ने आरोपित व मृतक के बीच मामूली बात पर हुई कहासुनी को वारदात का कारण माना है।

    तीन साल में 26 हत्याओं में शामिल रहे नाबालिग

    राजधानी में नाबालिग यूं तो झपटमारी, लूट, चोरी की वारदातों में बड़ी संख्या में लिप्त पाए जा रहे हैं लेकिन ये हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने से भी नहीं चूक रहे। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में हत्या की 11 वारदातों में नाबालिग शामिल थे, जबकि 2024 में आठ और साल 2025 में अब तक सात वारदातों में नाबालिगों की संलिप्ता रही है। इन हत्याओं में कामन बात यह रही कि लगभग सभी हत्यारोपित नशे के आदी थे या वारदात के समय नशे की हालत में थे।

    वर्ष 2025 में हत्या की वारदातों में शामिल रहे नाबालिग

    • तीन दिसंबर, 2025 को भोगल फ्लाइओवर के पास कैब चालक की हत्या में तीन नाबालिग संलिप्त थे।
    • छह दिसंबर, 2025 वजीरपुर क्षेत्र में पांच नाबालिगों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।
    • 28 नवंबर 2025: कंझावला में लड़की से बातचीत करने पर नाराज तीन नाबालिगों ने 16 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी।
    • आठ अक्टूबर 2025 : दयालपुर थाना इलाके में एक नाबालिग ने युवक की हत्या।
    • 26 सितंबर 2025 : सीलमपुर इलाके में चाकू से गोदकर नाबालिग ने की हत्या।
    • 9 सितंबर 2025 : रोहिणी में रैपिडो राइडर की लूट का विरोध करने पर नाबालिग ने हत्या कर दी।
    • 22 जनवरी 2025: मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की दो नाबालिगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी।

