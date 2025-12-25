सिरसा में 14 किलो चूरा पोस्त सहित युवक गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स सेल का बड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 14 किलो 468 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया है।

जानकारी देते हुए सेल प्रभारी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम गश्त के दौरान नजदीकी रेलवे स्टेशन डिंग मंडी क्षेत्र में मौजूद थी।

इसी दौरान एक युवक अपने हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए स्टेशन की तरफ से आता दिखाई दिया।

युवक ने सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक खिसकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम ने आरोपित सचिन निवासी थेहड़ मोहर सिंह, जिला सिरसा को काबू कर प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली तो उसमें से 14 किलो 468 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ।