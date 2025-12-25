Language
    सिरसा में 14 किलो चूरा पोस्त सहित युवक गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स सेल का बड़ा एक्शन

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:28 PM (IST)

    सिरसा में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक युवक को 14 किलो 468 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 14 किलो 468 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया है।

    जानकारी देते हुए सेल प्रभारी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम गश्त के दौरान नजदीकी रेलवे स्टेशन डिंग मंडी क्षेत्र में मौजूद थी।

    इसी दौरान एक युवक अपने हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए स्टेशन की तरफ से आता दिखाई दिया।

    युवक ने सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर अचानक खिसकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम ने आरोपित सचिन निवासी थेहड़ मोहर सिंह, जिला सिरसा को काबू कर प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली तो उसमें से 14 किलो 468 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ।

    एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ थाना डिंग में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    सेल प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।