नशे की लत ने बनाया चोर, सिरसा पुलिस ने चोरी किए जेवरों सहित युवक को पकड़ा
सिरसा पुलिस ने सोने की बालियां और अंगूठी चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमर सिंह उर्फ पीके है, जो मोचियांवाली गली थेहड़ मोहल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने सोने की बालियां व अंगूठी चोरी की वारदात को सुलझाते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि हरीश कुमार निवासी जंडी वाली गली खैरपुर सिरसा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती दो दिसंबर को वह घर पर ताला लगाकर किसी काम से रिश्तेदारी में गया हुआ था।
अगले दिन आकर देखा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर में जाकर देखा तो कमरों के ताले टूटे हुए मिले। घर में रखी अलमारी को चेक किया तो उसमें से एक सोने की अंगूठी व एक जोड़ी सोने की बालियां चोरी थी।
थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ थाना सिविल लाइन सिरसा में चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई थी । जांच के दौरान सिविल लाइन थाना की खैरपुर पुलिस चौकी ने कार्रवाई करते हुए आरोपित अमर सिंह उर्फ पीके निवासी मोचियांवाली गली थेहड़ मोहल्ला सिरसा को काबू कर लिया।
खैरपुर चौकी पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की तो उसने बताया कि सोने के आभूषण उसने मुथूट फाइनेंस कंपनी को बेच दिए थे। पूछताछ के दौरान आरोपित की निशानदेही पर मुथूट फाइनेंस कंपनी से आभूषण बरामद कर लिए है।
गौरतलब है कि बीती 9 दिसंबर को आरोपित अमर सिंह उर्फ पीके गोबिंद नगर क्षेत्र में बंद मकान में सेंध लगाकर 25 तोले सोने-चांदी के आभूषण व 50 हजार रुपये की नकदी चोरी कर मौका से फरार हो गया था।
मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित नशा करने का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए अक्सर अकेला ही बंद मकान को अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित ने पूछताछ के दौरान शहर सिरसा में चोरी की अनेक वारदात करनी भी कबूल की है । सिविल लाइन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है ।
