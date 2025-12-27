सिरसा: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में संलिप्त महिला गिरफ्तार, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
डबवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के एक गंभीर मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 3 दिसंबर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, डबवाली। थाना शहर डबवाली पुलिस ने नाबालिगा से दुष्कर्म एवं पोक्सो अधिनियम के एक गंभीर मामले में संलिप्त महिला आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि तीन दिसंबर को पीड़िता के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था।
आरोप था कि अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को भगा ले गए हैं। जांच के दौरान महिला उप निरीक्षक सुशील बाला ने महिला अधिवक्ता के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज करवाए गए। जिसके आधार पर आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई।
आरोपित महिला की अपराध में संलिप्तता पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपिता को काबू कर लिया। पुलिस के अनुसार मामले की गहनता से जांच जारी है तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
