    हरियाणा के सिरसा में पुलिस की वर्दी में lतीन ठग गिरफ्तार, नकली नंबर प्लेट बरामद

    By Subhash Agnihotri Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:10 AM (IST)

    सिरसा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक जींद और फतेहाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनकी गाड़ी से नकली नंबर प्लेट बरामद की है। जांच में पता चला है कि ये लोग रुपये डबल करने के नाम पर ठगी करते थे और हनुमानगढ़ जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिस की वर्दी पहने तीन युवक गिरफ्तार, गाड़ी जब्त (File Photo)

    जागरण संवाददाता, सिरसा। पुलिस की वर्दी पहने गाड़ी सवार तीन युवकों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान जींद जिला के ढाबी टेक सिंह निवासी रामदिया, सुमेर तथा फतेहाबाद के जांडली खुर्द निवासी नरेश कुमार के रूप में हुई है।

    आरोपितों के पास से बरामद जीप पर नंबर प्लेट भी नकली लगी थी जबकि असली नंबर प्लेट गाड़ी की डिग्गी से बरामद हुई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिस की पड़ताल में पता चला कि आरोपित रुपये डबल करने के नाम पर ठगी करने का काम करते हैं और उन्होंने सिरसा होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में जाना था। उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपित सुमेर चालक सीट पर बैठा था जबकि रामदिया ने सब इंस्पेक्टर तथा नरेश कुमार ने एएसआइ की वर्दी पहनी थी।