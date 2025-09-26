हरियाणा के सिरसा में पुलिस की वर्दी में lतीन ठग गिरफ्तार, नकली नंबर प्लेट बरामद

सिरसा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। ये युवक जींद और फतेहाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनकी गाड़ी से नकली नंबर प्लेट बरामद की है। जांच में पता चला है कि ये लोग रुपये डबल करने के नाम पर ठगी करते थे और हनुमानगढ़ जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, सिरसा। पुलिस की वर्दी पहने गाड़ी सवार तीन युवकों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान जींद जिला के ढाबी टेक सिंह निवासी रामदिया, सुमेर तथा फतेहाबाद के जांडली खुर्द निवासी नरेश कुमार के रूप में हुई है।

आरोपितों के पास से बरामद जीप पर नंबर प्लेट भी नकली लगी थी जबकि असली नंबर प्लेट गाड़ी की डिग्गी से बरामद हुई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।