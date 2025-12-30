नववर्ष पर जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं, सिरसा एसपी ने पहले ही दे दी चेतावनी
सिरसा पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। एसपी दीपक सहारण ने बताया कि हुड़दंग मचाने वालों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न की आड़ में हुड़दंग मचाकर शांति भंग करने वाले पुलिस के रडार पर रहेंगे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी भी प्रकार की अशांति व हुड़दंगबाजी न हो इसको लेकर जिला पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस की और से नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए है। विशेष रूप बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन न चलाए और हुड़दंगबाजी कर उत्पात मचाने वालों तथा सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों या कमेंट्स करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा देना पुलिस की पहली प्राथमिकता रहेगी । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस कर्मी सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। उन्होंने कहा कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में शाम से ही लोग नए साल के जश्न के लिए पहले ही बाजारों में खरीदारी करने निकल पड़ते है, जिसके चलते प्रमुख बाजारों में भीड़ और जाम की स्थिति रहती है।
पुलिस अधीक्षक ने नए साल की पूर्व संध्या को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि शराब के नशे में वाहन चलाने वालों और होटलों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में भी तैनात किया जाएगा, ताकि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख सकें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन बाजारों व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं का ज्यादा आना जाना रहता है, वहां पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस जवान होंगे तैनात
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस में अतिरिक्त पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि आमजन को आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय व अंतर राज्य सीमाओं पर करीब 40 नाके लगाए गए हैं।
नाकों से होकर गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति व वाहनों पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके अलावा स्थानीय बाजारों में पुलिस की पीसीआर, मोटरसाइकिल राइडर, डायल 112 ईआरवी मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले स्थान पर लगातार गश्त पर रहेंगे।
शराब पीकर अशांति फैलाने वाले रहेंगे रडार पर
एसपी ने सभी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में यदि कोई बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे छोड़ कर दहशहत फैलाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें । शराब पीकर सार्वजनिक जगह पर है अशांति फैलाने वाले पुलिस की रडार पर रहेंगे।
