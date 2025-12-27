सिरसा एसपी दीपक सहारण का नशा तस्करों पर शिकंजा, दो माह के कार्यकाल में 165 नशा तस्करों को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, सिरसा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के दो माह के कार्यकाल में नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार करते हुए करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ बरामद किए है।

दो माह की अवधि के दौरान 104 अभियोग दर्ज कर 165 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक किलो 701 ग्राम हेरोइन,7 किलो 665 ग्राम अफीम, 174 किलो डोडा व चूरापोस्त जबकि 29 किलो 140 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया है। इस अवधि में आबकारी अधिनियम के तहत 23 मामले दर्ज कर 22 लोगों के पास से 840 बोतल देसी शराब, 320 बोतलें अवैध शराब बरामद की है।