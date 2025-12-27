सिरसा एसपी दीपक सहारण का नशा तस्करों पर शिकंजा, दो माह के कार्यकाल में 165 नशा तस्करों को भेजा जेल
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के दो माह के कार्यकाल में सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 104 मामले दर्ज कर 165 लोगों को गिरफ्तार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिरसा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण के दो माह के कार्यकाल में नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार करते हुए करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ बरामद किए है।
दो माह की अवधि के दौरान 104 अभियोग दर्ज कर 165 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक किलो 701 ग्राम हेरोइन,7 किलो 665 ग्राम अफीम, 174 किलो डोडा व चूरापोस्त जबकि 29 किलो 140 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया है। इस अवधि में आबकारी अधिनियम के तहत 23 मामले दर्ज कर 22 लोगों के पास से 840 बोतल देसी शराब, 320 बोतलें अवैध शराब बरामद की है।
अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ 15 मामले दर्ज कर 13 लोगों को काबू कर उनके पास से 15 अवैध पिस्तौल तथा 35 कारतूस व 2 मैगजीन बरामद कर संबंधित थानों में शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। जुआ अधिनियम के तहत चार मामले दर्ज कर 20 लोगो को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लाख 83 हजार 50 रुपये बरामद किए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।